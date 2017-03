Heo bình thường vẫn có liên cầu khuẩn

TP.HCM: chín ca tử vong do bệnh tay chân miệng Ngày 12.5, trung tâm Y tế dự phòng TP.HCM cho biết, chỉ trong hơn tuần qua đã có ba ca tử vong do bệnh tay – chân – miệng, nâng số tử vong từ đầu năm đến nay lên chín ca. Được biết, chỉ trong tháng 4.2011, thành phồ ghi nhận 595 trẻ bị mắc bệnh tay chân miệng, tăng hơn 92% so với tháng 3 và tăng 97% so với cùng kỳ năm 2010. Trẻ mắc bệnh tập trung nhiều ở quận Tân Bình, Tân Phú, Bình Tân, Gò Vấp. Tại bệnh viện Nhi Đồng 1, trong ngày 9.5, có tới hơn 100 trẻ đang được điều trị bệnh này. Hầu hết các bé rơi vào độ tuổi từ ba tháng đến bốn tuổi. Và chỉ trong ngày 10.5, đã có thêm 50 trẻ nhập viện. Theo ông Lê Trường Giang, phó giám đốc sở Y tế, hiệu quả công tác phòng chống dịch bệnh ở quận huyện chưa cao, nhân viên y tế thiếu cảnh giác để mầm bệnh lây lan. Người dân chưa có nhiều thông tin nhiều về bệnh tay chân miệng. Đây là bệnh dễ lây qua đường hô hấp và tiêu hoá. Trẻ lây nhiễm với nhau qua các dịch tiết mũi, miệng, phân hay bọt nước. Khi trẻ tiếp xúc trực tiếp với trẻ bệnh như nuốt phải nước bọt của trẻ bệnh bắn ra trong lúc ho, hắt hơi, cầm đồ chơi... của trẻ mắc bệnh, bệnh sẽ nhanh chóng lây lan. Biểu hiện của bệnh tay chân miệng là trẻ nổi các bóng nước có kích thước từ 2 – 10mm, màu xám, hình ôvan, thường xuất hiện ở vùng mông, gối, lòng bàn tay, lòng bàn chân và thường ấn không đau. Bóng nước còn xuất hiện trong miệng và khi vỡ ra gây những vết loét trong miệng. Hoàng Nhung