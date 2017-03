Heo, bò, dê... phải được kiểm tra ít nhất 3 lần trước khi giết mổ

Theo Quang Duẩn (TNO)

Theo dự thảo, động vật giết mổ làm thực phẩm phải bảo đảm các điều kiện: khỏe mạnh, thân nhiệt bình thường, không có triệu chứng bệnh hoặc những triệu chứng bất thường khác, có giấy chứng nhận kiểm dịch do cơ quan thú y và giấy chứng nhận tiêm phòng do cơ quan thú y địa phương cấp. Không được phép giết mổ động vật có thân nhiệt tăng, nghi mắc bệnh và có triệu chứng lâm sàng của bệnh truyền nhiễm.Cũng theo dự thảo, trước khi giết mổ, trâu, bò, heo, dê, cừu... phải được cán bộ thú y kiểm tra lâm sàng ít nhất 3 lần và sau khi công việc giết mổ hoàn thành, các sản phẩm như thịt, lục phủ ngũ tạng sẽ tiếp tục phải trải qua những khâu kiểm tra hết sức nghiêm ngặt. Gia súc không phát hiện dấu hiệu của bệnh truyền nhiễm trên cả phủ tạng và thân thịt sẽ được lăn dấu kiểm soát giết mổ, phủ tạng không có dấu hiệu của bệnh truyền nhiễm hoặc các tổn thương nội khoa được dán tem vệ sinh thú y trước khi đưa ra thị trường.Thịt, phủ tạng, phụ phẩm của gia súc mắc các bệnh nguy hiểm hoặc sau khi xử lý vẫn không đảm bảo an toàn cho người sử dụng và không thể sử dụng với mục đích khác thì phải đóng dấu, lăn dấu hủy hoặc dán tem hủy.Dự thảo thông tư quy định, Cục Thú y thực hiện kiểm soát giết mổ tại các cơ sở giết mổ để xuất khẩu, chi cục thú y các tỉnh kiểm soát giết mổ tại các cơ sở giết mổ để tiêu thụ nội địa.