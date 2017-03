Hết dậy thì sao vẫn mụn?

Nhất là đối tượng lúc còn trẻ hay rối loạn kinh nguyệt, vẫn tiếp tục bị hành hạ thậm chí cho đến tuổi 60! Đáng nói hơn nữa là mụn ở người trưởng thành, nếu so sánh với lứa tuổi thiếu niên, ít khi ở hình thức lấm tấm trứng cá mà thường nặng hơn, dưới dạng mụn bọc khiến nạn nhân vừa đau vì mụn, vừa khổ vì định kiến mất vệ sinh của người đối diện! Đã vậy mụn lại dễ thâm đen do tác hại của tia tử ngoại trong ánh nắng gay gắt, do chế độ dinh dưỡng đơn điệu nên thiếu các loại sinh tố và khoáng tố cần thiết cho cấu trúc khỏe mạnh của lớp da, nhất là khi gia chủ uống không đủ nước trong ngày, thường đổ mồ hôi lại thêm táo bón vì khi đó da vừa nhờn vừa mất sức đề kháng.

Đừng tưởng mụn ngoài da chỉ là vấn đề thẩm mỹ. Tình trạng bội nhiễm ngoài da tuy nhè nhẹ nhưng ngày nào cũng có, là đòn bẩy khiến sức đề kháng bị soi mòn theo kiểu rút ruột. Nhiều bệnh chứng khác, nghiêm trọng hơn mụn, chỉ chờ có thế để thừa nước đục thả câu! Mụn đúng là bệnh biểu lộ ngoài da nhưng nếu chỉ giải quyết bên ngoài với mỹ phẩm thì cho dù hiệu quả trước mắt vẫn chỉ là chữa cháy cầm canh. Đáng tiếc hơn nữa là nhiều nạn nhân chưa được thông tin, chưa được điều trị bằng cách áp dụng dược thảo Đông y với hiệu năng “nhiều trong một” thông qua tác dụng kháng khuẩn, giải độc chống dị ứng, cải thiện tuần hoàn dưới da, điều chỉnh nội tiết tố, để qua đó vừa tăng cường sức đề kháng của da, vừa điều chỉnh chức năng bài tiết của tuyến bã trên da mặt. Trong không uống đúng thuốc mà ngoài chỉ thoa thì mụn nếu một đi không trở lại mới là chuyện lạ. Theo thống kê của ngành y, không hơn 15% đối tượng bị mụn phải cần thầy thuốc chuyên khoa để điều trị lâu dài vì bệnh thuộc dạng nặng. Nhưng trên thực tế số nạn nhân phải khổ cả đời vì mặc cảm do sẹo mụn trên mặt lại cao hơn nhiều vì không được điều trị đúng cách! Đáng tiếc vì giải pháp quả thật trong tầm tay.

Sáng Hồng Nhất Nhất Tư vấn - 0972.483.636 Công dụng : Bổ thận âm, bổ phế, bổ gan, mát gan, thanh nhiệt giải độc, giúp cân bằng nội tiết, cải thiện đào thải sắc tố da, hạn chế sự lão hóa, dưỡng da, giúp cơ thể khỏe mạnh, da sáng mịn, trẻ trung. Phòng ngừa, hỗ trợ điều trị da khô sạm, nám da, tàn nhang, mụn nhọt sau tuổi dậy thì. Đối tượng sử dụng : Dùng trong các trường hợp phụ nữ da khô sạm, nám da, tàn nhang, tóc khô, gãy rụng do chức năng gan, thận, phế suy giảm, rối loạn nội tiết, da tiếp xúc nhiều với ánh nắng trực tiếp, bụi bẩn, nám do dùng thuốc ngừa thai lâu ngày, phụ nữ bị mụn nhọt sau tuổi dậy thì. Lưu ý : Để phòng ngừa và hỗ trợ điều trị sạm da, nám má hiệu quả, ngoài việc ăn uống hấp thụ đầy đủ dưỡng chất và nước, hạn chế các chất kích thích, cay nóng, tránh da tiếp xúc trực tiếp với nắng, bụi bẩn, hóa chất độc hại, cần dùng bổ sung sản phẩm bổ thận, nhuận phế, bổ gan, mát gan, thanh nhiệt giải độc, cân bằng nội tiết, dưỡng da. Thượng bì cấu tạo bởi năm lớp, quá trình chuyển hóa từ lớp trong thành lớp ngoài cận kề cần ít nhất bảy ngày. Nếu làm trắng da từ lớp trong cùng thì cần tối thiểu 35 ngày để thấy da trắng sáng rõ rệt. Do vậy cần kiên trì sử dụng Sáng Hồng Nhất Nhất ít nhất hai tháng. Nên dùng kèm Hoạt Huyết Nhất Nhất tăng cường lưu thông máu để gia tăng hiệu quả của Sáng Hồng Nhất Nhất. Số GPQC: 243/2013/XNQC-ATTP. Sản phẩm này không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.

BS LƯƠNG LỄ HOÀNG