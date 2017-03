Hết hồn vì đồ chơi tình dục

Sextoy tụt sâu vào trực tràng



Đêm 31/7, bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương tiếp nhận bệnh nhân nam là anh N.V.H (35 tuổi ở Châu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội) trong tình trạng đau bụng và chảy máu vùng hậu môn.



Sau khi rụt rè trình bày lại với bác sĩ về sự cố khi đang “hành sự” với máy dung (loại đồ chơi tình dục dành cho phụ nữ), bệnh nhân này được đưa đi chụp X - quang và nội soi. Hình ảnh siêu âm cho thấy dị vật nằm sâu trong trực tràng, cách cửa hậu môn đến khoảng 30cm. Các bác sĩ quyết định can thiệp để lấy dị vật ra.







Hình ảnh dị vật nằm sâu trong trực tràng trên phim chụp X - quang. Ảnh: H.Hải





Dị vật là một máy rung bị đứt dây khiến khổ chủ không thể lôi ra ngoài. Ảnh: H



Theo Hồng Hải (DT)



Đầu tiên, bác sĩ chỉ định dùng dụng cụ lấy dị vật ra nhưng dị vật quá sâu, bệnh nhân đau đớn không thể can thiệp. Cuối cùng các bác sĩ đã phải tiến hành gây tê tủy sống kết hợp với nội soi để gắp dị vật.Theo ThS. Bác sĩ Trần Thụy Anh, Phó trưởng Khoa Chẩn đoán hình ảnh và thăm dò chức năng (BV Y học cổ truyền Trung ương), đây là một tai nạn hi hữu mà các bác sĩ bệnh viện ông chưa từng gặp.“Việc can thiệp để lấy dị vật hậu môn - trực tràng cho bệnh nhân này rất khó khăn bởi bệnh nhân này đã từng mổ rò hậu môn cách đây 1 năm, nay hậu môn đã bị chít hẹp nên việc lấy dị vật càng khó hơn. Và sau hơn hai tiếng, dị vật là một máy rung hình dáng như một dương vật đã được lấy ra, bệnh nhân cũng hết đau đớn và được xuất viện ngay ngày hôm sau”, BS Thụy Anh nói.Không chỉ nam giới mới “dính chưởng” vì đồ chơi tình dục như nạn nhân trên, mà nhiều nữ giới cũng ngượng chín người khi phải đến viện vì gặp sự cố khi tự hành sự.Bác sĩ Lê Thị Kim Dung, Trung tâm Y tế Thái Hà (Hà Nội) cho biết đã từng cấp cứu cho nhiều trường hợp chị em bị rách cùng đồ khi “yêu” và đặc biệt là thủ dâm bằng các dụng cụ hỗ trợ tình dục tự chế, từ dưa chuột, cà rốt, chuối…. Theo BS Dung, cùng đồ là nơi âm đạo bám vào tử cung theo một đường vòng tạo ra các cùng đồ (trước, sau và hai bên). Dưới tác động của một lực nào đó, các cùng đồ này có thể bị rách và khi đó, người ta gọi là thủng cùng đồ. Khi cùng đồ bị thủng sẽ chảy rất nhiều máu, kèm theo cảm giác vô cùng đau đớn, cần phải nhập viện cấp cứu để phẫu thuật tái tạo.“Sử dụng đồ chơi tình dục với kích thước lớn, đưa vào sâu, bật nấc rung mạnh thì càng có nguy cơ này. Cá biệt, có người vì đút vào sâu quá khiến đồ vật chui tọt vào sâu trong ổ bụng”, BS Dung nói.Và thường khi gặp những sự cố này, vì xấu hổ, người bệnh thường không đến viện ngay mà thường loay hoay tìm cách tự giải quyết, khiến nhiều trường hợp dị vật chui vào sâu hơn.Như trường hợp của bệnh nhân này, khi rút mạnh dẫn đến đứt dây không lấy được món đồ này ra ngoài, anh đã dùng đũa tìm cách moi ra mà không thể lấy ra được, ngược lại càng đẩy dị vật vào sâu bên trong. “Lúc đầu dị vật ở ngay ống hậu môn, sau vào đến tận vùng đại tràng sigma với khoảng cách từ ống hậu môn vào điểm đó là 30cm”, BS Thụy Anh nói.Ngoài những nguy cơ trên, việc sử dụng sextoy cũng có nguy cơ nhiễm trùng cao do các dụng cụ này làm bằng nhựa cứng, dễ gây trầy xước niêm mạc, nguy cơ dễ viêm nhiễm. Việc vệ sinh máy rung không đảm bảo vệ sinh cũng là nguy cơ đưa vi khuẩn vào vùng kín và gây bệnh.Hơn nữa, hầu hết những người mua dụng cụ về dùng đều kín đáo, không được hướng dẫn kỹ càng cách sử dụng; khi sử dụng lại thường lén lút vì xấu hổ nên gây ra những tổn thương không đáng có.“Khi sử dụng nó, mọi người cần hiểu và biết cách sử dụng để tránh tai nạn đáng tiếc như trường hợp bệnh nhân trên. Hơn nữa cũng cần quan tâm đến chất lượng sản phẩm, khi mà hầu hết các sản phẩm này bán trên thị trường là hàng không rõ nguồn gốc, không đảm bảo chất lượng càng dễ gây tổn thương, nhiễm trùng cơ quan sinh dục…”, BS Thụy Anh cảnh báo.BS Dung cho rằng, người dùng không nên lạm dụng thái quá vào các sản phẩm kích dục này, bởi sử dụng thường xuyên và lâu dài sẽ ảnh hưởng không tốt cho sức khoẻ tình dục, như luôn phải phụ thuộc vào dụng cụ đó mới đạt khoái cảm. Nhất là với phụ nữ, việc sử dụng các sản phẩm này dẫn đến nhiều nguy cơ như viêm nhiễm đường sinh dục, rách, xước, tổn thương âm đạo… thậm chí có thể dẫn đến vô sinh khi bị viêm nhiễm nặng nề.