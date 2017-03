Hiến bộ phận cơ thể người phải xét nghiệm HIV

Đó là nội dung được dẫn từ Thông tư 33/2011/TT-BYT (Bộ Y tế vừa ban hành) quy định việc xét nghiệm HIV bắt buộc trong một số trường hợp cần thiết để chẩn đoán và điều trị cho người bệnh.Việc xét nghiệm HIV bắt buộc để chẩn đoán và điều trị phải được tư vấn trước và sau xét nghiệm HIV theo các quy định tại Điều 26 Luật phòng, chống nhiễm virus gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS) và các văn bản quy phạm khác có liên quan.



Chi phí xét nghiệm HIV đối với trường hợp người hiến mô, bộ phận cơ thể người, người cho tinh trùng, noãn đã có người nhận thì chi phí xét nghiệm HIV của người hiến do cơ sở nhận mô, bộ phận cơ thể người hoặc nhận tinh trùng, noãn chi trả, sau đó được tính vào chi phí khám bệnh, chữa bệnh cho người nhận tinh trùng, noãn.



Trường hợp người hiến chưa có người nhận thì chi phí xét nghiệm HIV của người hiến do cơ sở nhận mô, bộ phận cơ thể người hoặc nhận tinh trùng, noãn chi trả, sau đó được tính vào giá dịch vụ ghép mô, bộ phận hoặc giá dịch vụ thực hiện kỹ thuật hỗ trợ sinh sản của cơ sở đó theo nguyên tắc bảo đảm lấy thu bù chi.T



rường hợp người nhận mô, bộ phận cơ thể người; Người nhận tinh trùng, noãn, phôi; Người bệnh đã được khám lâm sàng và xét nghiệm cận lâm sàng nhưng không phát hiện được nguyên nhân gây bệnh hoặc có các triệu chứng lâm sàng nghi ngờ nhiễm HIV được xét nghiệm HIV có thẻ bảo hiểm y tế thì được quỹ bảo hiểm y tế chi trả theo phạm vi quyền lợi được hưởng.



Trường hợp người được xét nghiệm HIV không có thẻ bảo hiểm y tế thì chi phí xét nghiệm HIV do người được xét nghiệm tự chi trả theo chế độ viện phí hiện hành.Thông tư trên có hiệu lực kể từ ngày 30-10-2011.



Theo Vietnamplus