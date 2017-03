"Hô biến" thịt heo thối thành khô bò

Thịt heo đang được tẩm ướp gia vị để giống như khô bò - Ảnh: Đại Việt



Theo ĐẠI VIỆT (TTO)



Chiều 6-9, Đội cảnh sát kinh tế công an Q.Bình Tân, TP.HCM đã bất ngờ kiểm tra Công ty TNHH sản xuất thương mại thực phẩm Thanh Ly nằm tại số 711 Lê Trọng Tấn (phường Bình Hưng Hòa, Q.Bình Tân) và tạm giữ khoảng 10 tấn hàng hóa có dấu hiệu lừa đảo người tiêu dùng.Đại diện Đội cảnh sát kinh tế công an Q.Bình Tân, cho biết công ty này do bà Nguyễn Thị Thanh Ly (sinh năm 1975, quê Quảng Ngãi) làm giám đốc.Công ty này đã mua thịt heo về rồi chế biến, tẩm ướp gia vị để “thịt heo biến thành khô bò” nhằm lừa dối khách hàng. Ngoài ra, đơn vị này còn vi phạm pháp luật về lĩnh vực môi trường như: xả nước thải, khí thải vượt chuẩn không qua hệ thống xử lí gây ô nhiễm môi trường.Khi kiểm tra, bên trong kho xưởng sản xuất la liệt những thau nhôm lớn đựng đầy thịt heo. Nhiều thùng hóa chất màu cam, màu đỏ dùng để tẩm ướp thịt heo cũng được phát hiện. Mặc dù nguyên liệu là thịt heo thế nhưng hàng trăm thùng khô bò thành phẩm đã được đóng gói kĩ lưỡng để chuẩn bị xuất xưởng.Theo lời khai của hơn 20 công nhân đang làm việc tại thời điểm kiểm tra, họ sơ chế thịt heo rồi tẩm ướp nguyên liệu để thịt heo thành khô bò rồi đóng gói bán ra thị trường.Qua kiểm tra ban đầu, các cơ quan chức năng tiến hành tạm giữ khoảng 3,5 tấn thịt heo và 6,5 tấn thịt heo đã biến thành khô bò.Bà Ly khai nhận, mua thịt heo với giá 60.000 đồng/1kg. Sau khi chế biến thành khô bò bán với giá hơn 200.000 đồng/kg.Công an Q.Bình Tân đã niêm phong toàn bộ lô hàng và mang mẫu thực phẩm vi phạm đi kiểm tra, xét nghiệm.