Hòa Bình: Đỉa sống trong thanh quản người

Trao đổi với PV, bác sĩ khoa Nội soi, Bệnh viện Tai Mũi Họng TW cho biết, bệnh nhân là chị Cao Thị K. (SN 1955, Hòa Bình) nhập viện với cảm giác có cái gì vướng vướng ở trong cổ và thường ho ra máu.



Sau khi nội soi, các bác sĩ đã phát hiện một con đỉa suối đang nhởn nhơ hút máu tại thanh quản của bệnh nhân này. Khi gắp ra, con đỉa vẫn còn dai dẳng sống.



Nguyên nhân để đỉa chui vào phế quản là do chị K. sống ở vùng đồi thấp. Trước đó, một lần sau khi đi làm nương về, chị đã uống nước ở suối. Con đỉa từ đó chui vào cơ thể mà người phụ nữ này không hay biết.



Đến khi ho ra máu, người gầy rộc và có cảm giác vướng vướng ở cổ, bệnh nhân mới hoảng sợ và đi khám.



Trước đó vào ngày 23/2, các bác sỹ BV Thái An (TP.Vinh, Nghệ An) cũng đã phẫu thuật gắp con đỉa dài 15cm ra khỏi phổi một cô gái trẻ sau hơn 2 tháng ẩn náu. Cô gái này bị đỉa chui vào cơ thể cũng từ vì một lần uống nước ở khe suối.



Hiện tượng đỉa chui vào người qua đường hô hấp, uống nước vẫn thường hay xảy ra đối với người dân miền núi khi uống nước ở khe, suối mất vệ sinh. Mặc dù đã được khuyến cáo nhưng không ít người vẫn còn lơ là.





Theo Ngọc Lê (VNN)