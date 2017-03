Hóa điên vì vỡ mộng làm giàu

Tốt nghiệp Đại học kinh doanh và Công nghệ Hà Nội, Tuấn vào làm ở một công ty tư nhân và bắt đầu tập tành chơi chứng khoán đúng thời điểm thị trường đang lên. Trúng đậm vài quả, Tuấn tiếp tục hùn vốn với mấy người bạn đầu tư vào bất động sản và cũng thu lãi lớn. Chỉ trong 4 năm, Tuấn đã tậu được xe hơi xịn, nhà to và cưới một cô vợ xinh đẹp.



Giữa năm ngoái, Tuấn dồn tiền và vay mượn thêm để dốc vào một dự án xây văn phòng cho thuê. Anh tính toán, đợi thời điểm thị trường lên, bán số cổ phiếu đang có và xoay vòng tới khi khu nhà đi vào hoạt động thì về sau chỉ việc ngồi chơi đếm tiền. Thế nhưng, khi công trình đang dang dở thì thị trường xuống đáy, số cổ phiếu của anh chẳng thu lại được bao nhiêu. Một số người thân, quen từng được Tuấn mua hộ cũng lỗ nặng. Nhiều người tìm tới Tuấn đòi tiền.



Công trình không có vốn làm tiếp, khoản nợ hơn7 tỉ mà không biết xoay đâu để trả, người đàn ông 33 tuổi đóng cửa nằm nhà suốt một tuần. Thời gian sau, Tuấn bỗng trở nên thơ thẩn, lúc cười, lúc khóc, khi thì nói không ngừng, liên tục khoa chân múa tay, gặp ai cũng khoe mình giàu sang, giỏi giang... Cuối cùng, gia đình đành phải đưa anh vào bệnh viện tâm thần.







Ảnh minh họa: Nhật Minh.

* Tên các bệnh nhân trong bài đã được thay đổi

