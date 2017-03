“Họa” khói thuốc trong bán kính 1m

New York cấm hút thuốc nơi công cộng Những người hút thuốc lá tại thành phố New York, Mỹ sẽ không còn thoải mái “nhả khói” nơi công cộng khi lệnh cấm hút thuốc lá ngoài trời trong toàn thành phố có hiệu lực từ hôm 23-5, nếu vi phạm sẽ phải đóng phạt 50 USD. Như vậy, hút thuốc lá là bất hợp pháp ở 1.700 công viên và 14 dặm (khoảng 22,5km) bãi biển công cộng của thành phố New York. Ngoài ra, quảng trường Times cũng cấm hút thuốc vì sức khỏe những người đi bộ. Sau Los Angeles và Chicago, thành phố New York là vùng đô thị lớn nhất đang cố gắng cắt giảm lượng khói thuốc khi ban hành luật cấm hút thuốc lá nơi công cộng. 507 thành phố từ các bang California, Texas, Illinois, Minnesota và New Jersey đã áp dụng luật cấm hút thuốc lá tại các công viên trong thành phố. Một số thành phố lớn như Los Angeles, San Francisco và Salt Lake cấm hút thuốc lá ở các công viên và bãi biển. ANH THƯ (Theo ABC, CNN)