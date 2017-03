Hoa quả ngày Tết: Mua loại nào tươi lâu, tốt cho sức khỏe?

Dưa hấu không chứa chất béo và hàm lượng calo rất thấp. Ngoài ra, dưa hấu còn rất giàu chất dinh dưỡng thiết yếu như vitamin A, B1, B6 & C, axit pantothenic, biotin, kali và magiê, chất chống oxy hóa mạnh lycopene. Thành phần có trong dưa hấu có thể ngăn ngừa ung thư, cải thiện sức khỏe tim mạch, tăng cường miễn dịch...

Bưởi là một nguồn bổ sung vitamin C tuyệt vời làm tăng sức đề kháng của cơ thể. Đặc biệt, vitamin C có trong bưởi còn giúp ngăn ngừa những bệnh ung thư miệng và ung thư dạ dày. Bưởi cũng chống lại các gốc tự do trong cơ thể. Bưởi giàu chất xơ khiến bạn cảm thấy no bụng nên giúp giảm thiểu cơn đói giữa các bữa ăn.

Thời điểm Tết là mùa của táo ta. Táo có tác dụng tuyệt vời trong hiệu quả tăng cường sức đề kháng, chống ôxy hóa, tốt cho sức khỏe và làn da. Trong táo ta, lượng vitamin P cao hơn hàng chục lần quýt, cam, có tác dụng chống các biểu hiện trầm cảm, mệt mỏi, và dễ cáu gắt và mất ngủ.

Xoài là một thức ăn rất bổ dưỡng cho cơ thể. Xoài cung cấp vitamin A, chất chống oxy hóa tự nhiên. Phenol có trong xoài cũng như tính chất chống oxy hóa của xoài ngăn ngừa, làm giảm nguy cơ ung thư, trong đó bao gồm ung thư tuyến tiền liệt. Các enzym tiêu hóa có trong xoài giúp phá vỡ các protein, làm dịu dạ dày, giảm nồng độ axit và hỗ trợ tiêu hóa.

Vú sữa có chứa nhiều nước và hàm lượng chất xơ khá cao sẽ giúp cho người ăn có cảm giác no bụng và chán những thực phẩm khác. Vú sữa bổ sung gluxit cần thiết để tốt cho cơ thể và sự co bóp, hoạt động của nhu động ruột. Ngoài ra, lượng calcium có trong vú sữa có thể đáp ứng 10% nhu cầu canxi trung bình một ngày của một người bình thường.

Quýt chứa thành phần chống oxy hóa, có thể tăng cao khả năng miễn dich, chống sự phát triển của u bướu. Ngoài ra, quýt còn có tác dụng chống lại tia bức xạ của máy tính, trong quýt chứa nhiều vitamin A và beta carotin, có thể bảo vệ da cho những người thường sử dụng máy tính. Hơn nữa, các thành phần dinh dưỡng trong quýt còn giúp chống lại sự phá vỡ acid uric trong máu

Dứa chứa đầy đủ các vitamin, enzyme và khoáng chất… là những chất dinh dưỡng tốt cho cơ thể khoẻ mạnh. Ngoài ra, dứa mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe như có thể chống lại nhiễm trùng dạ dày, táo bón , khó tiêu, viêm khớp và viêm xoang, cải thiện hệ tiêu hóa.

Đu đủ không chỉ có hương vị thơm ngon, nó cũng giàu cả vitamin A và vitamin C. Cả hai loại vitamin này có tác dụng giúp đỡ để thúc đẩy khả năng miễn dịch của cơ thể khỏi các bệnh như cảm lạnh, sốt, và bệnh cúm. Đu đủ thậm chí có thể trở thành một loại mặt nạ siêu tốt cho làn da của bạn. Chất chống oxy hóa có trong đu đủ chống lại các gốc tự do trong cơ thể dẫn đến lão hóa.

Quả lê chứa nhiều chất xơ và Vitamin C dồi dào. Chất sắt, các chất dinh dưỡng chống oxy hóa, vitamin C chứa trong quả lê có tác dụng trong quá trình xây dựng hệ thống miễn dịch của cơ thể con người, tốt cho người bị tiểu đường, ngăn ngừa tình trạng viêm thận, chống thiếu hụt kiềm trong máu, ngăn ngừa dị ứng và các bệnh về da khác, ngăn ngừa viêm đại tràng...

Đào là nguồn niacin, thiamin, kali và canxi, hàm lượng cao beta-caroten - một chất chống ôxy hóa chuyển thành vitamin A cần thiết cho sức khỏe của tim và mắt. Ăn đào giúp thúc đẩy khả năng tái sinh hemoglobin, theo đó phòng ngừa thiếu máu do thiếu sắt.

