Hoa “thần” chữa bách bệnh thực chất là rong tảo

với nhiều nhánh nhỏ, có màu trắng ngà, mọc ra trong điều kiện lu kiệu chứa nước lâu ngày không được chùi rửa.

Trước thông tin đồn đại, bịa đặt cho rằng hoa “thần” trên trị bách bệnh, nhiều người quá tin tưởng, ùn ùn kéo đến xem hoặc xin nước “thánh” về uống chữa bệnh, gây mất an ninh trật tự, xáo trộn cuộc sống yên bình của người dân nơi đây.



Công an địa phương đã vào cuộc, niêm phong lu chứa nước có hoa "thần" trên, yêu cầu gia chủ của hoa "thần" này không “ban phát” nước "thần" cho người dân, đồng thời giao cơ quan chức năng lấy mẫu gửi phân tích... Tuy vậy, hiện tại còn rất nhiều người đến xem hoa "thần" và xin nước "thánh" và gia chủ vẫn một mực nói rằng chỉ là ban phước, không nhận tiền, nhưng theo quan sát có không ít người gửi lại tiền làm “công quả.”



Liên tục gần 3 tuần qua, có hàng ngàn lượt người trong và ngoài tỉnh, có ngày lên đến 500 người tìm đến nhà ông Phạm Minh Đương (ấp Quy Điền, xã Điền Hải, huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu) để xem hoa "thần" nở trong lu chứa nước mưa và xin nước về uống chữa bệnh.



Không chỉ người dân, mà còn có một vài tờ báo thông tin mập mờ rằng, hoa "thần" trên là do “tiên” ban tặng xuống trần gian để cứu nhân độ thế cho loài người. Nước trong lu là nước “thánh” dù có sử dụng cỡ nào cũng không hết.



Không ít người một mực khẳng định, đã có người mắc bệnh nan y, các bệnh viện lớn đều "bó" tay nhưng khi uống nước "thánh" thì bệnh đã khỏi hoàn toàn. Tuy nhiên, khi được hỏi tên, tuổi, địa chỉ người của người bệnh thì không ai trả lời được.



Điều đáng nói ở đây, không cần giải thích thì người bình thường nghe qua cũng biết là chuyện mê tín dị đoan, tạo cơ hội cho những phần tử xấu lợi dụng truyền bá những điều nhảm nhí, đi ngược với đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Vì vậy, chính quyền địa phương cần sớm vào cuộc, xử lý nghiêm những đối tượng tung tin đồn thất thiệt, trả lại cuộc sống bình yên cho người dân nơi đây./.

