Hoại tử “của quý” vì bơm silicon

“Làm việc ấy ở nơi xa sẽ không ai nhận ra mình cả. Nếu làm ở Hà Nội không may gặp người quen thì khổ”. M. nói.

Có hai giá dịch vụ là mức 3 triệu đồng và 7 triệu đồng. M. chọn mức 7 triệu đồng và hi vọng “đắt cắt ra miếng” để bơm một ít silicon vào “thằng nhỏ”.

Chưa kịp vui mừng, M. đã phải nhập viện vì biến chứng bơm silicon. Ảnh minh họa



M. vui vì trông cậu nhỏ phổng phao hơn. Không chỉ về kích thước chiều dài mà ngay cả chiều ngang cũng khiến nhiều người phải kính nể. M. đáp vội máy bay ra Hà Nội để tìm cách thể hiện “bản lĩnh đàn ông mới” với bạn gái.



Chưa kịp vui mừng, M. thấy của quý của mình sưng to, tím tái. Vừa đau đớn, vừa xấu hổ cậu vội tìm đến bác sĩ để cầu cứu.



Mất "của quý" vì silicon



Mới đây, khoa Phẫu thuật Tạo hình – Hàm mặt, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 vừa tiếp nhận một bệnh nhân đến điều trị biến chứng “cậu nhỏ” do bơm silicon vài ngày trước đó.



Trường hợp bệnh nhân này cũng luôn mặc cảm tự ti vì "của quý" nhỏ. Nhiều lần cậu muốn kéo dài của quý nhưng sợ đau đớn nên đành chờ phương án khác.



Một lần cậu nghe bạn bè mách việc bơm silicon vào "của quý" sẽ khiến phần đó vừa dài, vừa to hơn nên cậu không ngần ngại thử luôn. Một phần vì muốn thể hiện mình với cô người yêu mới, một phần để giảm bớt tự ti bản lĩnh mày râu.



Bác sĩ chuyên khoa II, Đại tá Bạch Quang Tuyến (phó chủ nhiệm khoa) cho biết bệnh nhân tên K. nhập viện trong tình trạng của quý sưng to, đang có dấu hiệu hoại tử. Các bác sĩ trong khoa đã phải tiến hành phẫu thuật nạo vét phần silicon đã được bơm vào phần dương vật trước đó. Sau khi nạo vét, dương vật còn nhỏ nhắn hơn kích thước trước khi bơm silicon vào.



Việc điều trị biến chứng do bơm silicon lỏng trực tiếp vào dương vật hết sức khó khăn, đây là một phần nhạy cảm nhất. Giống như việc nạo vét biến chứng silicon từ ngực, việc bơm silicon lỏng có thể gây nên hoại tử dương vật phải cắt bỏ và tái tạo lại dương vật mới.



Bác sĩ Tuyến cho biết, hiện nay một số nơi, kể cả ở nước ngoài, người ta vẫn thường sử dụng các phương pháp bơm silicon hoặc dầu thực vật vào trực tiếp phần “của quý”. Những thành phần này có yếu tố dị ứng rât cao.



Nếu bệnh nhân muốn cải thiện “cậu nhỏ” của mình thực sự thì cần các biện pháp thăm khám, chọn lọc rõ ràng. Theo bác sĩ Tuyến, kỹ thuật an toàn nhất để bơm vào “của quý” là dùng mỡ tự thân. Mỡ này có thể lấy từ vùng bụng, mông, và đùi của bệnh nhân tùy theo thể trạng của từng người.