Hói đầu có thể do thiếu sắt, nấm da

Ảnh: pics.hpathy.com.

Ảnh: pics.hpathy.com.

Theo T. An ( VNE)



Hói đầu ở nam giới xảy ra theo một mô típ chung - tóc rụng khỏi vùng thái dương và vùng đỉnh đầu. Với một số ít người, quá trình này bắt đầu ngay giai đoạn cuối tuổi niên thiếu, nhưng hầu hết là vào cuối tuổi 20, đầu 30.Ban đầu, một lượng tóc mỏng mất đi có thể khiến người ta không nhận ra, nhưng dần dần, những mảng tóc lớn rơi rụng khiến da đầu lộ rõ. Một số người đàn ông không thấy khó chịu với hiện tượng này, song những người khác lại stress nặng, mất tự tin và đôi khi trầm cảm.Hói đầu ở nam giới có xu hướng do di truyền, tóc thường mất ở vùng thái dương và đỉnh đầu. Điều này xảy ra do sự dư thừa một hóa chất có tên gọi dihydrotestosterone, hay DHT, khiến cho nang tóc sản sinh ra những sợi tóc ngày càng mỏng, cho đến khi chúng hư hỏng hoàn toàn.Ngoài ra, các nguyên nhân khác gây rụng tóc, gồm:Thiếu máu do thiếu sắtTuyến giáp kém hoạt độngNhiễm nấm da đầuDo một số loại thuốcStressNếu bạn bị rụng tóc do nguyên nhân có thể khắc phục, thì thông thường có thể ngăn chặn được tình trạng này. Chẳng hạn, nếu là do thiếu sắt, bạn có thể bổ sung lượng sắt ăn vào cơ thể.Bạn nên đi gặp bác sĩ để đảm bảo rằng mình không mắc một căn bệnh nào đó gây hói, đặc biệt nếu tóc rụng loang lổ chứ không theo mô típ bình thường. Ngoài ra, nếu tóc rụng đi kèm với các triệu chứng khác (như mệt mỏi), bạn cần phải xét nghiệm máu.Những cách điều trị trực tiếp nhất hiện nay là cấy tóc, nối tóc, đội tóc giả, hoặc đơn giản là cắt ngắn hoặc cạo trọc để đỡ lộ bệnh. Bạn cũng có thể đổi kiểu tóc.Điều trị bằng thảo dược thường chứa kẽm, magie, sắt, vitamin E và các chất dinh dưỡng khác, cũng có tác dụngBôi kem chống rụng tóc. Nó sẽ làm chậm quá trình mất tóc và có thể giúp tóc mới mọc lại, nhưng bạn phải sử dụng đúng hướng dẫn, nếu không sẽ mất tác dụng.Thuốc Finasteride (dùng để ức chế quá trình tạo hoóc môn DHT) khiến làm chậm quá trình rụng tóc và có thể giúp tóc mọc lại. Tuy nhiên, hiện thuốc này phải do bác sĩ kê đơn và chỉ có hiệu quả khi bạn sử dụng nó. Ngưng thuốc sẽ không còn tác dụng.