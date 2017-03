Hơn 100 công nhân bị ngộ độc thực phẩm

Khoảng 100 ca được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa huyện Châu Thành, số còn lại được chuyển lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Long An và Bệnh viện Đa khoa trung tâm Tiền Giang.



Công nhân Công ty Freeview bị ngộ độcBác sĩ Trần Văn Hồng, phó giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Châu Thành, cho biết các bệnh nhân nhập viện trong tình trạng nôn ói liên tục, nhiều bệnh nhân co giật, tụt canxi, một số phải thở oxy.



Do bệnh viện quá tải nên nhiều người phải chuyển đến các bệnh viện khác.Chị Trần Thị Điệp, một trong những người bị ngộ độc, cho biết hôm qua công nhân ăn thịt gà kho, canh chua và giá, dưa cải.



Từ tối 17-10 đã có một số công nhân bị tiêu chảy, nôn ói. Trưa 18-10 bếp ăn công ty cho ăn thịt kho măng và canh chua. Khoảng 13g hàng loạt công nhân có triệu chứng ngộ độc phải đưa đi cấp cứu.



Công nhân Trần Hữu Tuấn nói thêm: “Chúng tôi thường ăn thịt có mùi hôi khó chịu. Có lần tôi phát hiện trong thịt gà có giòi. Hôm qua ăn xong tôi bị ói suốt đêm”. Hiện ngành y tế tỉnh Tiền Giang đã vào cuộc lấy mẫu thức ăn xét nghiệm để xác định nguyên nhân.



