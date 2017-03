Hơn 100 du khách nhập viện vì ngộ độc

Tin từ các bệnh viện cho hay không có trường hợp nào nguy kịch. Chị Đặng Thị Anh Đào (26 tuổi, ngụ TP.HCM) cho biết chị tham gia tour du lịch Viet Mark từ TP.HCM ra Phan Thiết với khoảng 700 người. Tối 9-6, đoàn ăn tối tại Khu du lịch Suối Cát với các món gà nướng, cá viên..., sau đó có ăn thêm bắp luộc ở Chợ quê ẩm thực, đến rạng sáng thì bị nôn ói dữ dội.

Nạn nhân vụ ngộ độc nằm la liệt ở các bệnh viện tại Phan Thiết. Ảnh: P.NAM

Theo ông Nguyễn Hồng Minh, Giám đốc kinh doanh Khu du lịch Suối Cát, tối 9-6, khu du lịch có tổ chức cơm tối cho 650 du khách của tour Viet Mark. Trong quá trình chế biến có mời đại diện Chi cục Vệ sinh an toàn thực phẩm Bình Thuận chứng kiến theo dõi từ khâu nhận hàng đến chế biến. Vì thế ông Minh cho rằng nguyên nhân ngộ độc không thể do Khu du lịch Suối Cát mà là do du khách ăn uống nhiều nơi bên ngoài. Cùng thời điểm trên, Suối Cát còn tổ chức cơm tối cho 500 người của một tour du lịch khác, Chợ quê ẩm thực tại khu du lịch cũng có hơn 2.000 người tham dự nhưng không thấy ai phản ánh bị ngộ độc.

Chiều cùng ngày, đại diện Chi cục Vệ sinh an toàn thực phẩm Bình Thuận và Cảnh sát môi trường Bình Thuận đã lấy 39 mẫu thực phẩm trong bếp ăn và khu vực Chợ quê ẩm thực ở Suối Cát để xét nghiệm làm rõ nguyên nhân.

P.NAM