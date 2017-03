Hơn 1.340 ca cấp cứu tai nạn giao thông

Số bệnh nhân đến khám bệnh hơn 9.330 trường hợp, trong đó có 4.689 trường hợp đến khám cấp cứu do tai nạn.

Đáng chú ý, trong tổng số bệnh nhân khám cấp cứu có hơn 1.340 trường hợp do tai nạn giao thông, số trường hợp không đội nón bảo hiểm là 128 ca, giảm nhiều so với các năm trước. Trong những ngày đầu năm mới cũng đã có hơn 560 trường hợp sinh nở ở bệnh viện được an toàn.

Tại Hà Nội có một số trường nghi ngờ nhiễm cúm A/H1N1 nhập viện. Cùng với đó, số vụ ngộ độc thực phẩm tập thể cũng không ghi nhận ở nhiều địa phương, song vẫn xảy ra ngộ độc thực phẩm lẻ tẻ đến khám và điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội, không có trường hợp nào tử vong.

