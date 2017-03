Hơn 30% nam nhân viên y tế… phả khói!

Bệnh nhân hút thuốc, bác sĩ sẽ từ chối điều trị Đối với nhân viên bệnh viện, nếu hút thuốc bị phát hiện sẽ hạ một bậc thi đua. Còn đối với bệnh nhân và thân nhân thì rất khó cấm. Với bệnh nhân, nếu bác sĩ nhắc nhở nhiều lần mà vẫn cứ hút thì bác sĩ sẽ không điều trị và cho xuất viện vì bệnh nhân không hợp tác. Đối với thân nhân, muốn hút thì mời ra ngoài. Tuy nhiên, vẫn còn một số người hút lén, bảo vệ phát hiện thì mời về phòng lập biên bản nhắc nhở. Chúng tôi đã kết hợp với công an phường để xử lý nhưng vẫn không hiệu quả. BS NGUYỄN HUY DŨNG, Giám đốc BV Phạm Ngọc Thạch Phạt được vài trường hợp Lâu nay chúng tôi vẫn phát loa, kiểm tra, thấy ai hút thuốc thì nhắc nhở ngay. Gắn bảng cảnh báo các mức xử lý. Bệnh viện cũng có phối hợp với công an phường giúp xử lý nhưng chỉ phạt một vài trường hợp để làm gương. Chuyện cấm hút thuốc lá trong bệnh viện là khó cực kỳ, phải duy trì thường xuyên, nếu lơi ra thì thân nhân bệnh nhi sẽ hút. Do đó phải huy động toàn bộ nhân viên tham gia. Phát hiện khu vực nào nhiều tàn thuốc thì đơn vị phụ trách sẽ bị hạ thi đua. Nhân viên y tế thấy người khác hút mà không nhắc nhở cũng sẽ bị xét thi đua… TS-BS LÊ BÍCH LIÊN, Phó Giám đốc BV Nhi đồng 1 DUY TÍNH ghi