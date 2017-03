Hơn 30% trẻ bị tai nạn thương tích dẫn đến chết

Tỉ lệ chấn thương chung không gây chết là 4.360/100.000. Các nguyên nhân gây chấn thương không chết thường gặp: ngã, vật sắc nhọn, bỏng và chấn thương do giao thông. Về sơ, cấp cứu chấn thương, 57% trường hợp được sơ, cấp cứu ban đầu và khoảng 70% trường hợp được điều trị tại các cơ sở y tế tuyến xã, huyện.

Nghiên cứu cũng đưa ra một số khuyến nghị nhằm lập kế hoạch làm giảm tỉ lệ chấn thương như xây dựng ngôi nhà an toàn, trường học an toàn và cộng đồng an toàn, đồng thời nâng cao năng lực, cung cấp các trang thiết bị và nâng cao khả năng điều trị cho các cơ sở y tế.

YH.(Theo HNM)