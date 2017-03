Hơn 70 công nhân nhập viện sau bữa cơm trưa

Theo T. Minh (NLĐO)

Chiều ngày 9-8, ông Đỗ Đình Hùng, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa, cho biết vào lúc 14 giờ 30 phút chiều nay, bệnh viện tiếp nhận 68 công nhân nhà máy may Vạn Hà (ở thị trấn Vạn Hà, huyện Thiệu Hóa), nhập viện trong tình trạng buồn nôn, chóng mặt… nghi bị ngộ độc thực phẩm.Chị Vũ Thị Yên (SN 1977, ngụ xã Thiệu Long, huyện Thiệu Hóa) cho biết: “Sau khi chúng tôi ăn cơm được 30 phút thì thấy trong người chóng mặt buồn nôn, giống như bị sốt. Thức ăn hôm nay cũng chỉ có cơm rau với cá trắm kho, nhưng cá ăn bở giống như để lâu ấy”.“Hôm qua nhà máy mất điện, nên chúng tôi không đi làm. Cá kho ăn bở có thể là thực phẩm hôm qua nhà máy để lại hôm nay nấu cho công nhân ăn” - một công nhân nói.Theo ông Đỗ Đình Hùng tính đến 17 giờ, đã có 71 bệnh nhân nhập viện và đã được bệnh viện bù nước, điện giải… Qua theo dõi, hiện chưa có bệnh nhân nào bị nguy kịch đến tính mạng phải chuyển tuyến.Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, ông Hà Văn Giáp, Phó Chi cục trưởng Chi cục vệ sinh an toàn thực phẩm Thanh Hóa, cho biết nhận được thông tin, Chi cục đã cử người xuống hiện trường yêu cầu dừng bếp ăn của nhà máy, cho tiêu độc khử trùng quanh nhà máy, đồng thời lấy mẫu thức ăn, mẫu bệnh phẩm đi xét nghiệp đề điều tra nguyên nhân ngộ độc.Trong quá trình đi tác nghiệp, nhiều phóng viên báo chí Trung ương thường trú tại Thanh Hóa đã bị một số người của nhà máy may Vạn Hà cản trở, giật máy ảnh, máy ghi âm, có lời lẽ khiếm nhã… không cho phóng viên tác nghiệp.Được biết, nhà máy may Vạn Hà do Công ty TNHH Minh Hòa có trụ sở tại TP HCM đầu tư xây dựng trên diện tích 5 ha. Nhà máy hiện có 621 công nhân và mới đi vào hoạt động từ ngày 15-7.Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.