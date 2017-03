Hơn 8.000 trẻ mắc bệnh tim bẩm sinh mỗi năm

Theo PGS Phúc, tỉ lệ trẻ sinh ra mắc bệnh tim bẩm sinh là 8/1.000, ước tính mỗi năm cả nước có khoảng 8.000-10.000 trẻ sinh ra mắc bệnh tim bẩm sinh, 80% là bị thông liên thất, tiếp đến là thông liên nhĩ, còn ống động mạch… Trong đó 1/2 trẻ sơ sinh mắc bệnh tim bẩm sinh nặng cần phải can thiệp ngay (khoảng 4.000 em).

Hiện tại, theo thống kê của các bệnh viện công có mổ tim tại TP.HCM thì số trẻ phải chờ đến lượt mổ là 2.000-3.000 trẻ/bệnh viện/năm, nếu các trẻ này không phẫu thuật kịp thì sẽ tử vong do suy tim, suy phổi… Nếu trẻ mắc bệnh tim khó, lỗ thông lớn, phức tạp thì phải mổ nhưng chỉ thực hiện được hai ca/ngày/bệnh viện, còn thông tim can thiệp thì tối đa bảy ca/ngày.

TS-BS Đỗ Nguyên Tín, giảng viên bộ môn Nhi, Trường ĐH Y Dược TP.HCM, cho biết kỹ thuật phẫu thuật tim hay thông liên thất, thông liên nhĩ… là rất an toàn, tỉ lệ biến chứng, tử vong ít. Theo thống kê, BV Nhi đồng 1 đã tiến hành can thiệp tim cho hơn 2.200 trẻ, trong đó chỉ có hai trẻ tử vong do tai biến và bệnh nặng. Theo TS Tín, Việt Nam là nước đứng đầu khu vực Đông Nam Á về kỹ thuật thông liên thất, theo tiêu chuẩn thế giới, trẻ phải đạt 5 kg mới can thiệp còn chúng ta đã làm được cho trẻ 1,8 kg.

● Hội thảo khoa học “Thông liên thất từ A đến Z” sẽ diễn ra từ ngày 9 đến 11-1 tại TP.HCM, quy tụ hơn 300 chuyên gia tim mạch từ các nước Mỹ, Anh, Đức, Ấn Độ… Dịp này, 24 ca mắc bệnh tim bẩm sinh khó và phức tạp sẽ được các chuyên gia trong và ngoài nước can thiệp, truyền hình trực tiếp từ phòng mổ của BV Nhi đồng 1, Viện Tim.

DUY TÍNH