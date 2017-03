Hơn 81% người dùng ma túy tuổi từ 18 đến 35

Ông Phan Anh Minh, Phó Giám đốc Công an TP.HCM, cho biết đối tượng sử dụng ma túy phần lớn từ 18 đến 35 tuổi, chiếm hơn 81% và hầu hết không cư trú nhất định. “Hoạt động mua bán, sử dụng ma túy nhỏ lẻ trong cộng đồng dân cư, công cộng, vũ trường, quán bar… vẫn còn xảy ra. Nhiều đối tượng sử dụng camera để cảnh giới khiến các đoàn kiểm tra khó phát hiện” - ông Minh cho biết thêm.

Về mại dâm, ông Minh cho rằng vẫn tồn tại các hoạt động núp bóng, trá hình. Thực trạng gái mại dâm ra nước ngoài hoạt động theo hình thức du lịch có chiều hướng gia tăng. Trong những tháng đầu năm 2012, cơ quan chức năng TP.HCM triệt phá trên 40 ổ mại dâm, lập hồ sơ xử lý hơn 200 người liên quan. Riêng về công tác phòng, chống HIV/AIDS, ông Minh cho biết năm tháng đầu năm 2012 có gần 890 người nhiễm HIV, trên 880 trường hợp chuyển sang AIDS và hơn 190 người tử vong. Tử vong do AIDS giảm so với cùng kỳ năm 2011 do TP.HCM thực hiện tốt chương trình chăm sóc và điều trị người nhiễm HIV.

TRẦN NGỌC