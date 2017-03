Hormone chống lão hóa có thể rút ngắn tuổi thọ của người

Hormone chống lão hóa khiến tuổi thọ giảm. (Nguồn: livescience.com)

Trong một nghiên cứu đang được tiến hành với những người già, những người ở độ tuổi 90 với lượng hormone sinh trưởng thấp tự nhiên tỏ ra có khả năng sống tới 100 tuổi cao hơn những người có lượng hormone sinh trưởng cao hơn mức trung bình.



Nói cách khác, sử dụng hormone sinh trưởng để chống lão hóa sẽ có tác dụng ngược, bởi nó sẽ phá hủy cơ chế bảo vệ tự nhiên của cơ thể trước các bệnh tật của tuổi già, các nhà nghiên cứu của trường Cao đẳng Y khoa Albert Einstein (New York) cho biết.



Ngành công nghiệp trị liệu chống lão hóa bằng hormone trị giá hàng tỷ USD được thành lập dựa trên một giả thuyết đơn giản: nhiều loại hormone trong cơ thể sẽ giảm về lượng rõ rệt khi bước vào tuổi trung niên, do đó bổ sung thêm các loại hormone sẽ giúp vẻ ngoài, thậm chí chính bản thân họ cảm thấy mình trẻ ra.



Các loại hormone chủ yếu được sử dụng để chống lão hóa là hormone sinh trưởng ở người (HGH), giúp kích thích cơ thể sản sinh một loại hormone khác giống insulin là IGF-1 và DHEA, tiền thân của estrogen và testoterone.



Ngành công nghiệp hormone được nhen nhúm khi một nghiên cứu y học trên nhật báo New England năm 1990 nói về việc 12 người đàn ông trên 60 tuổi được tiêm hormone sinh trưởng. Cơ và mật độ xương của họ phát triển ở mức độ nhất định, trong khi lượng mỡ trên cơ thể giảm đi. Một số doanh nghiệp hiểu điều này chính là chống lại sự lão hóa, và đó là cách họ nhìn nhận nghiên cứu này kể từ đó trở đi.



Tuy nhiên, phương pháp này kéo theo rất nhiều tác dụng phụ và vô số điều không thể xác định. Tác giả nghiên cứu, bác sĩ Daniel Rudman khẳng định chắc chắn tới lúc chết rằng nghiên cứu của mình không đề cập đến việc chống lão hóa.



Năm 2003, nhật báo New England đã đăng một bài báo chỉ trích ngành công nghiệp chống lão hóa vì đã trích dẫn nghiên cứu của Rudman quá lộ liễu trong quảng cáo của mình. “Nếu mọi người bị thuyết phục và tin vào việc dùng hormone sinh trưởng để chống lão hóa trên cơ sở nghiên cứu đã đăng, họ đã bị lừa,” bài báo viết.



Việc cung cấp hormone sinh trưởng của người là bất hợp pháp trừ khi bệnh nhân có lượng hormone này thấp; tuy nhiên chẩn đoán này chỉ mang tính chủ quan, do đó các phòng khám tư nhân có thể đề xuất liệu pháp chữa trị này cho cả những người không cần đến nó.



Các nghiên cứu từ trước đến nay đã chỉ ra rằng sử dụng HGH, estrogen và các loại hormone khác có thể gây ra ung thư, bệnh tim mạch, bệnh khớp và các bệnh khác. Nghiên cứu mới cũng phát hiện ra lượng IGF-1 thấp có thể là một ưu điểm, một dự đoán khả quan cho một cuộc sống dài lâu hơn.



Trong nghiên cứu mới, các nhà khoa học đã theo sát 184 người đàn ông và phụ nữ trong độ tuổi 90 suốt 11 năm. Điều bất ngờ là cơ hội sống của họ trong suốt thời gian nghiên cứu phụ thuộc hầu hết vào lượng IGF-1 trong máu họ. Mỗi nanogram IGF-1 trên một ml máu giảm xuống đồng nghĩa với việc họ sẽ sống lâu hơn khoảng 1 tuần.



Lượng IGF-1 thấp mang tới lợi ích cho bệnh nhân ung thư. Ba năm sau khi khởi động nghiên cứu, 75% đối tượng nghiên cứu từng bị ung thư và có lượng IGF-1 thấp vẫn còn sống, trong khi chỉ có 25% những người từng bị ung thư và có lượng IGF-1 cao làm được như vậy.



Trước đó, nhóm nghiên cứu của bác sĩ Nir Barzilai, giám đốc Viện Nghiên cứu Lão hóa đã tìm ra rằng những người sống đến 100 tuổi có một đột biến gen giúp duy trì lượng IGF-1 trong cơ thể họ dưới mức trung bình. Thêm vào đó, họ cũng thấy những con chuột có thể sống rất lâu và không bị mắc ung thư khi chúng không bị ảnh hưởng bởi hormone tăng trưởng.



Nghiên cứu mới này có điểm đồng nhất với một nghiên cứu gần đây trên nhật báo Cell Metabolism, cho rằng lượng IGF-1 thấp là có lợi cho người ở tuổi trung niên. Nghiên cứu đó phát hiện ra những người từ 50-65 tuổi ăn nhiều protein động vật có lượng IGF-1 cao có nguy cơ tử vong do ung thư cao gấp 4 lần và 75% trong suốt 18 năm nghiên cứu.



Bác sỹ Andrzej Bartke, một chuyên gia về ảnh hưởng của hormone và gen với lão hóa tại khoa Y, đại học Nam Illinois cho biết ông rất ấn tượng với nghiên cứu mới và cho rằng nó “thú vị, quan trọng và đúng lúc”.



Tuy nhiên ông cũng cho rằng mối quan hệ giữa hormone sinh trưởng, IGF-1, vòng đời và bệnh tật rất phức tạp. Một số nghiên cứu trước đó đã chỉ ra rằng lượng IGF-1 thấp có liên hệ với nguy cơ bệnh tim mạch cao. Bartke cũng lưu ý rằng những người tham gia nghiên cứu có lượng IGF-1 thấp nhưng đồng thời cũng có lượng đường trong máu thấp. Điều này ngược lại với những nghiên cứu trước đó và có thể là một nhân tố khác giải thích tuổi thọ cao của họ.



“Hormone tăng trưởng làm tan mỡ và săn chắc da, nên vẻ ngoài được cải thiện. Nó có thể được dùng để duy trì cái gọi là “trẻ lâu kiểu Hollywood” nhưng không thể được áp dụng rộng rãi cho cả cộng đồng như một liệu pháp chống lão hóa”, bác sỹ Sofiya Milman, tác giả chính của nghiên cứu chia sẻ./.