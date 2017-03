Hốt hoảng lao đến bệnh viện cầu cứu vì lỡ... tự sướng

BS Trần Học Vang, Bệnh viện ĐH Y Hà Nội là người tiếp nhận ca bệnh hi hữu này. Theo BS Vang, ngày 19/6, khi đang trực, một thanh niên đã ôm “của quý” đến cầu cứu bác sĩ.

Qua thăm khám ban đầu, bệnh nhân vẫn còn tỉnh táo, nhưng toàn bộ “của quý” đã sưng to, máu tươi chảy nhiều qua niệu đạo.

Khi tìm hiểu nguyên nhân, thanh niên này thật thà kể, mình đã nhiều lần tự sướng theo cách này, nhưng hôm nay, khi lên đến cao trào, B lỡ tay vặn mạnh thì bỗng thấy máu tươi chảy vọt ra. Quá hốt hoảng, B chạy tới bệnh viện luôn.

Tại đây, sau khi siêu âm, kiểm tra, không thấy có tổn thương vỡ mạch máu, bệnh nhân đi tiểu bình thường, chỉ hơi đau rát do dập niệu đạo.



Các bác sĩ quyết định không can thiệp thêm, cho bệnh nhân uống thuốc, theo dõi tại nhà. Trong trường hợp tiểu khó, không đi tiểu được sẽ can thiệp bằng cách nong niệu đạo.

“Tôi không thấy bệnh nhân quay lại khám. Chắc mọi chuyện đều đã ổn” – BS Vang thở phào cho biết.

Cũng liên quan đến hậu quả của thủ dâm, BS Vang đã từng chữa trị cho cậu bé 12 tuổi, thủ dâm bằng cách quấn dây điện 3 ly đút sâu vào tận bàng quang, khiến bác sĩ phải nong niệu đạo mới rút được dị vật ra, đồng thời bệnh nhân phải nằm viện chữa trị một tuần liền mới khỏi.

Một bệnh nhân khác BS Vang phải can thiệp sâu hơn là trường hợp thủ dâm bằng cách nhét hạt hồng xiêm vào trong niệu đạo, nhưng vì hạt hồng xiêm quá trơn nên các bác sĩ phải mổ bàng quang mới lấy được dị vật ra.