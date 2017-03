Hút shisha, có ngày “đi xa”

Thâm nhập vào TP.HCM chỉ độ vài năm, hút thuốc shisha hiện đang lôi kéo nhiều người, nhất là bạn trẻ. Không ít nhà hàng, vũ trường, cà phê kinh doanh loại hình này được quảng cáo rộng rãi trên các trang mạng xã hội.

Từ hút tới… ghiền

Quán W. nằm trên đường Mạc Thị Bưởi (quận 1, TP.HCM) được trang trí theo phong cách Trung Đông với ánh sáng lờ mờ, huyền bí, kèm tiếng nhạc du dương mang âm hưởng Ả Rập. Nghe chúng tôi muốn hút shisha, nhân viên của quán giới thiệu: “Đủ hương vị khác nhau. Từ táo, nho, cam đến thơm, bạc hà. Mỗi “cây” hút từ 45 phút đến 1 tiếng, giá 185.000 đồng. Thuốc shisha còn gọi là thuốc lào Ả Rập, được làm từ các loại thảo mộc nên không độc, không gây nghiện”.

Chúng tôi chọn mùi táo, nhân viên quán vào trong một hồi rồi bê ra một bình hút nửa bằng thủy tinh nửa bằng bạc, cao hơn nửa mét, vòi hút dài hơn 1 m. “Shisha bọc trong giấy bạc, bên trên đốt than và được đặt trên miệng bình. Hút khi nào nghe mùi khét thì ngưng” - nhân viên quán dặn dò.

Ngậm miệng vòi, chúng tôi rít thật mạnh. Nước dưới đáy bình sôi sùng sục, than cháy đỏ… Sau khi nhả khói, mùi hương táo thơm lừng tỏa quanh khiến mọi người khoan khoái, hít lấy hít để. Miệng cũng không đắng và hôi như khi hút thuốc lá thông thường.

Một người đang hút thuốc shisha. Ảnh: TRẦN NGỌC

Chúng tôi tiếp tục đến quán L. trên đường Pasteur (quận 1) để “chơi” shisha. Quán cũng được thiết kế theo phong cách Trung Đông, kín cửa với ánh sáng huyền ảo. Shisha tại đây cũng đủ loại, giá mỗi “cây” 250.000 đồng, riêng loại đặc biệt giá 350.000 đồng. “Nếu chọn giá đặc biệt, quán sẽ pha chế shisha theo yêu cầu của khách như “nặng” hoặc “nhẹ”, nhiều hay khói ít, khói đặc hay loãng…” - nhân viên quán giới thiệu.

Nhân viên cho biết quán đông khách vào buổi tối, trong đó không ít giới trẻ. Bắt chuyện với một cô độ 25 tuổi đang thích thú thưởng thức mùi bạc hà từ người bạn mới phả ra, chúng tôi biết cô và nhóm bạn đang làm việc cho một công ty nước ngoài. “Thỉnh thoảng sau cơm trưa chúng tôi thường tìm đến shisha để thư giãn. Rít hơi rột rột nghe vui tai, lại ngửi mùi thơm khiến chúng tôi… ghiền” - cô gái cho biết.

Phục vụ tận răng

Không chỉ các quán cà phê, vũ trường kinh doanh loại hình hút thuốc shisha mà nhiều nơi còn sẵn sàng cung cấp thuốc và phụ kiện tận nhà cho những ai có nhu cầu.

Trên trang http://shisha.vn, một dòng quảng cáo gây chú ý người đọc: “Khói shisha nhẹ và không độc như thuốc lá, lại có nhiều hương vị trái cây thơm mát. Du nhập vào Việt Nam không lâu nhưng shisha rất được giới trẻ yêu thích, hiện trở thành trào lưu thời thượng. Nhiều người còn mang shisha về nhà để góp vui trong buổi họp mặt bạn bè hoặc gia đình”.

Sau nội dung hàm ý gọi mời nói trên, trang này giới thiệu trên dưới 30 hương shisha đủ loại như chocolate, ổi, táo, dưa gang, nho, bạc hà… với giá 125.000 đồng/50 g. Chưa hết, trang này còn đăng hình và rao bán 20 bình shisha với đủ kiểu dáng, giá mỗi bình từ 1 triệu đến 4 triệu đồng. Than shisha dùng đốt thuốc, những linh kiện đi kèm như vòi hút, chén sứ, gắp than… cũng được quảng cáo và ghi rõ giá bán.

Tương tự, hình ảnh và giá tiền thuốc, bình, các linh kiện đi kèm để hút shisha cũng được đăng đầy trên trang www.thuoclaoarap.com.

Suy hô hấp do khói shisha

Trung tá Ngô Thanh Liêm, Đội phó Đội 6 Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC17) Công an TP.HCM, cho biết thuốc shisha là hương thảo mộc, không chứa chất kích thích, không phải ma túy nên không cấm sử dụng.

Theo ông Liêm, hiện chưa có quy định kiểm tra và xử phạt hút shisha. PC17 cũng chưa phát hiện những biến tướng, trá hình liên quan đến hút shisha.

BS Lý Thị Thu Vân, Trưởng khoa Hồi sức-Cấp cứu BV Nguyễn Trãi (TP.HCM), cho rằng hiện vẫn chưa có công trình khoa học nghiên cứu hút thuốc shisha ảnh hưởng xấu sức khỏe hoặc gây nghiện hay không. Tuy nhiên, khi đốt thuốc shisha, thảo dược trong thuốc sẽ cháy và tạo ra khí carbon monoxide (CO). “Nếu hút shisha trong phòng kín, có máy lạnh thì khí CO không thoát ra ngoài. Hít CO với lượng nhiều sẽ ức chế trung tâm hô hấp, làm mất sự trao đổi khí của các phế nang ở phổi, dẫn đến tình trạng suy hô hấp, hôn mê, đưa đến tử vong” - BS Vân lưu ý.

Sẽ kiểm tra các dịch vụ hút thuốc shisha Mới đây UBND TP.HCM vừa chỉ đạo các đoàn kiểm tra liên ngành văn hóa xã hội và lực lượng công an tăng cường kiểm tra, giám sát chặt chẽ các cơ sở kinh doanh dịch vụ có loại hình hút thuốc shisha; xử lý kiên quyết các trường hợp biến tướng hoặc lợi dụng sơ hở trong quản lý để hoạt động ma túy, mại dâm. UBND TP.HCM cũng chỉ đạo Sở Y tế phối hợp cùng các đơn vị liên quan tổ chức đánh giá tác hại hút shisha. Thực hiện treo, dán các khẩu hiệu, hình ảnh cảnh báo tác hại nhằm giúp mọi người nhận biết, phòng tránh hoặc cân nhắc trước khi sử dụng shisha. Shisha xuất phát từ chữ shìshe trong tiếng Ba Tư hay ống nước, là một thiết bị có một hoặc nhiều thân (thường làm bằng thủy tinh) dùng để hút thuốc lá. Xuất phát từ Ấn Độ, shisha trở nên phổ biến tại Trung Đông và lan tỏa đến châu Âu, Bắc Mỹ, Úc… Báo cáo của Tổ chức Y tế Thế giới và Hội Ung thư Hoa Kỳ cho thấy nếu hút shisha trong 1 giờ thì một người có thể hít nhiều gấp 100 đến 200 lần lượng khói và nhiều hơn 70% lượng nicotine so với hút một điếu thuốc lá. Một nghiên cứu vào năm 2005, cũng cho thấy người hút shisha có nguy cơ mắc bệnh răng miệng và bị ung thư phổi gấp năm lần người không hút. (Theo http://vi.wikipedia.org)

TRẦN NGỌC