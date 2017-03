Hút thuốc lá: Nguy hiểm nhất là vào đầu giờ sáng

Nhà khoa học Joshua Muscat, ĐH Y dược Penn State, Hershey, và các đồng sự của mình đã tiến hành nghiên cứu liệu hút thuốc lá buổi sáng có thể tăng nguy cơ mắc bệnh ung thư phổi, đầu và cổ. “Những người hút thuốc này có lượng nicotine cao hơn và cả những độc tố từ thuốc lá khác trong cơ thể, bởi thế họ dễ bị nghiện hơn so với những người hút thuốc sau đó khoảng nửa giờ hoặc hơn”, ông Muscat cho biết.



Một cuộc khảo sát trên 4.755 ca ung thư phổi đều là những người hút thuốc lá bình thường cho thấy, so với những người hút thuốc sau khi ngủ dậy 60 phút, những người hút trong vòng 31 phút đến 1 tiếng sau khi thức dậy có nguy cơ mắc ung thư phổi cao gấp 1,31 lần, và những người hút thuốc trong vòng nửa tiếng sau khi ngủ dậy có nguy cơ bị ung thư phổi cao gấp 1,79 lần.



Một cuộc khảo sát ung thư đầu và cổ cũng đã được tiến hành trên 1.055 ca ung thư đầu và cổ và 785 bệnh chứng và đều có tiền sử hút thuốc lá cho thấy: so với những người hút thuốc sau 60 phút khi thức dậy, những người hút trong vòng từ 31 đến 60 phút sau khi thức dậy có nguy cơ mắc ung thư đầu và cổ cao gấp 1,42 lần.



Theo Nguyễn Nhung (timesofindia, Dân trí)