Kê toa “trị” bác sĩ bán thuốc

Chết vì dùng kháng sinh không đúng Tại BV Bệnh nhiệt đới, nhiều bệnh nhân đã uống kháng sinh do bác sĩ phòng mạch tư bán không có toa, khi bị nhiễm trùng thì việc chẩn đoán, điều trị rất khó khăn. Khi bệnh nhân nhiễm trùng mà dùng kháng sinh không đúng sẽ không tiêu diệt hẳn được con vi trùng gây bệnh. Lúc bệnh nhân nhập viện, các bác sĩ cấy máu, nước tiểu… nhưng vẫn không phát hiện ra bệnh nhân bị nhiễm trùng do vi trùng nào. Lý do, khi con vi trùng không chết, nó sẽ bị ức chế (không bộc lộ ra, không hoạt động) nhưng sau đó nó sẽ bột phát mạnh hơn và gây nhiễm trùng nặng hơn. Một khi bệnh nhân rơi vào trường hợp này thì thường dẫn đến tình trạng kháng kháng sinh nên phải dùng đến kháng sinh đắt tiền, thời gian điều trị kéo dài. Nhiều trường hợp không còn kháng sinh nào để trị thì bệnh nhân chết mà không rõ nguyên nhân. TS-BS NGUYỄN VĂN VĨNH CHÂU,

Phó Giám đốc BV Bệnh nhiệt đới TP.HCM Những bất hợp lý về cơ chế lương, giá Việc không thực hiện song phẳng quan hệ giữa nhà nước và người lao động ngành y thể hiện qua đồng lương ngành y thấp đứng tốp cuối của hệ thống lương viên công nhân viên chính là động lực buộc bác sĩ phải tìm cách tăng thu nhập. Với nghề y, không có gì dễ dàng hơn là khám bênh kèm theo bán thuốc. Việc bán thuốc gián tiếp hay trực tiếp chỉ thể hiện mức độ khác nhau của khả năng đương đầu với thực tế quản lý thuốc của hệ thống nhà nước tại khu vực họ hành nghề. Bác sĩ có thâm niên, uy tín, lại có vị trí trong xã hội thì “khả năng giải quyết vấn đề” càng dễ dàng hơn. Có nhiều lý do khuyến khích bác sĩ bán thuốc, trong đó có nguyên nhân từ bệnh nhân: muốn giản đơn về thủ tục, lại trực tiếp từ đơn thuốc đến viên thuốc. Có nguyên nhân từ cơ sở dược: Các công ty dược tổ chức cả đội ngũ tuyên truyền viên vận động các bác sĩ dùng thuốc của mình… Áy náy y đức, quy định của nhà nước chả thấm vào đâu so với các “cú hích” từ công ty dược! Hơn thế nữa, việc không công nhận giá trị nghề y, bác sĩ, quy định phí khám, chữa bệnh quá thấp, trong khi lại chấp nhận giá thuốc do công ty thuốc đưa ra... Tất cả những điều đó vô hình trung tạo nên sự xem thường công việc chuyên môn của bác sĩ và đề cao gấp nhiều lần công việc bán thuốc. Thế thì việc bác sĩ “rời lãnh địa” của mình bước sang lãnh địa bán thuốc nhằm tạo lại sự cân bằng thu nhập, công bằng giá trị lao động là chuyện phải đến! TS TRẦN TUẤN