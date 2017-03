Kế toán trưởng chết vì làm đẹp có thể bị sốc thuốc

Ngày 4/5, Thượng tá Nguyễn Văn Thành, Phó truởng Công an quận Đống Đa cho biết, cơ quan này đang phối hợp với Viện pháp y Trung ương, Phòng kỹ thuật hình sự Công an Hà Nội khẩn truơng củng cố tài liệu để ra quyết định khởi tố điều tra vụ nữ kế toán tử vong tại trung tâm thẩm mỹ Hà Nội (địa chỉ 257 Giải Phóng) do bác sỹ Phạm Văn Ái làm giám đốc.

Tòa nhà nơi xảy ra sự việc. Ảnh: VNE



Khoảng 13h chiều cùng ngày, bác sỹ Phạm Văn Ái (53 tuổi) trực tiếp cùng nhóm nhân viên của Trung tâm tiến hành phẫu thuật. Sau đó 1 giờ, chị Lộc đuợc đưa vào phòng điều trị để theo dõi, đến 2h sáng 30/4, chị Lộc thấy khó chịu, buồn nôn nên đã gọi điện thoại cho ông Ái đến khám.



Thấy dấu hiệu không bình thường, ông Ái đã gọi thêm ông Nguyễn Văn Quang, bác sỹ bệnh viện Xanh Pôn và ông Nguyễn Thanh Hải, bác sỹ bệnh viện 198 đến hỗ trợ cấp cứu, nhưng nạn nhân đã tử vong lúc 3h40 cùng ngày.



Tại trụ sở Công an quận Đống Đa, ông Phạm Xuân Ái thừa nhận cơ sở thẩm mỹ không đuợc phép phẫu thuật nâng ngực nhưng do có sự quen biết trước đó, nên vị bác sĩ này đã đồng ý phẫu thuật theo yêu cầu của nạn nhân.



Thông tin từ phía nguời nhà nạn nhân, chiều 29/4, chị Lộc đi xe máy tới Trung tâm phẫu thuật thẩm mỹ Hà Nội để cắt mí mắt và nâng ngực. Đến 6h sáng 30/4, một nguời chị họ của nạn nhân nhận đuợc điện thoại của Giám đốc Trung tâm là bác sỹ Phạm Văn Ái thông báo chị Lộc đã tử vong. Người nhà nạn nhân khẳng định trước khi vào trung tâm thẩm mỹ viện của bác sỹ Ái để làm đẹp, chị Lộc hoàn toàn khoẻ mạnh và không có tiền sử bệnh tật. Trước khi về làm kế toán cho Cty trên, chị Lộc là vận động viên tennis, từng tham gia nhiều giải đấu của Hà Nội.



Chưa có kết luận trưng cầu giám định pháp y, tuy nhiên, một cán bộ điều tra cho biết “chị Lộc có khả năng bị sốc thuốc”.



Theo HQ (Bee.net)