Kết hợp thảo dược với Tây y tốt cho người đái tháo đường

Tuy nhiên, nhiều bệnh nhân vẫn luôn lo lắng, sợ rằng sẽ mắc các biến chứng làm ảnh hưởng đến cuộc sống. Mới đây, các chuyên gia ĐH Queensland (UOQ) Úc vừa thực hiện nghiên cứu và phát hiện thấy sử dụng thảo dược kết hợp thuốc tân dược có tác dụng tốt đối với bệnh ĐTĐ.

Tính hiệu quả và an toàn của y học cổ truyền trong điều trị ĐTĐ type 2

Thông thường, các loại thuốc quy ước điều trị bệnh ĐTĐ có hiệu quả cao hơn so với thảo dược. Trong nghiên cứu, nhóm đề tài đã tiến hành thử nghiệm lâm sàng trên 800 người lớn mắc bệnh ĐTĐ type 2 theo hai cách: Chỉ dùng glibenclamicle và dùng glibenclamicle kết hợp với y học cổ truyền phương Đông. Kết quả, những người dùng glibenclamicle kết hợp với dược thảo thì mức hạ đường huyết giảm hơn 30% so với nhóm chỉ dùng glibenclamicle. Ngoài ra, nó còn hạn chế được các triệu chứng như giảm triệu chứng táo bón, giảm cảm giác nóng trong người, hồi hộp, đánh trống ngực, tiểu đêm, cải thiện giấc ngủ… Theo ông Sanjoy Paul, trưởng nhóm nghiên cứu thì y học cổ truyền từ lâu đã được người dân phương Đông dùng để điều trị bệnh ĐTĐ nhưng trên thế giới còn rất ít thông tin nói về thảo dược, nhất là tính an toàn và hiệu quả của thảo dược, chính vì vậy mà nhiều người còn ngại không dám dùng. Đây cũng là một nghiên cứu lâm sàng lớn nhất từ trước tới nay khẳng định tính hiệu quả và an toàn của y học cổ truyền trong điều trị bệnh ĐTĐ type 2 (nghiên cứu trên được công bố trên tạp chí Plos One tháng 4-2013).

Sử dụng thảo dược kết hợp thuốc tân dược có tác dụng tốt đối với bệnh đái tháo đường.

Chế độ ăn uống, vận động, cách dùng thuốc hợp lý cho bệnh nhân ĐTĐ type 2

Đối với mỗi người bệnh ĐTĐ đều có một chế độ điều trị phù hợp với mức độ bệnh, đặc điểm sinh hoạt riêng. Việc điều trị cũng cần phải toàn diện. Bên cạnh việc dùng thuốc cần phải có chế độ dinh dưỡng và tập luyện thể dục phù hợp với tình trạng bệnh và thuận tiện cho việc tuân thủ.

Đối với người bệnh ĐTĐ, nên kiêng hay hạn chế tối đa các loại đường hấp thu nhanh (nước ngọt, bánh ngọt, trái cây khô…), nên ăn nhiều rau xanh sẽ làm giảm sự hấp thu đường và cholesterol sau ăn, giúp tránh táo bón. Đối với việc tập luyện, bệnh nhân nên tập các môn rèn luyện sự dẻo dai, bền bỉ như đi bộ, đi xe đạp, bơi lội, các bài tập dưỡng sinh,… nên tránh các môn đòi hỏi thể lực cao như cử tạ… Bài tập nên có cường độ nhẹ nhàng lúc đầu và tăng dần theo thời gian. Tránh quá sức và phải có sự theo dõi của thầy thuốc. Việc tuân thủ chế độ ăn và tập luyện đúng cách sẽ góp phần quan trọng trong việc kiểm soát đường huyết.

Các thầy thuốc Đông y khi điều trị bệnh nhân ĐTĐ type 2 sẽ tùy thuộc tình trạng của người bệnh mà quyết định chỉ dùng thuốc Tây y (Glucophage, Diamicron, Amaryl, Mixtard…), hay thuốc Đông y (khổ qua, dây thìa canh, hoài sơn, thương truật…), hay kết hợp cả hai loại thuốc Đông y và Tây y nhằm làm tăng tác dụng hạ đường huyết, giảm các tác dụng phụ, giảm chi phí điều trị… Bên cạnh việc dùng các thang thuốc kinh điển (Lục vị tri bá…) có thể gây bất lợi cho người sử dụng do phải sắc nấu, không tiện nếu phải đem đi xa…, các thuốc y học cổ truyền ngày nay còn có các dạng thuốc được bào chế theo phương pháp hiện đại (dạng viên con nhộng, viên tròn…) nhằm làm tăng tác dụng hạ đường huyết và dễ dàng sử dụng cho bệnh nhân hơn.

