Khám chữa bệnh miễn phí cho người nghèo Lào

Ông Phạm Văn Dũng, Giám đốc Bệnh viện đa khoa Thống Nhất (Đồng Nai), Trưởng đoàn y, bác sỹ cho biết đây là lần đầu tiên tỉnh Đồng Nai tổ chức một đoàn với 14 y, bác sỹ sang tỉnh Champasak khám, chữa bệnh và cấp phát thuốc miễn phí.



Nhân dịp này, đoàn cũng tìm hiểu về tình hình của tỉnh bạn để có những sự hỗ trợ cần thiết về trang thiết bị, nhân lực trong lĩnh vực y tế.



Dự kiến ban đầu đoàn sẽ khám từ 1.200-1.500 người; siêu âm cho 500 người; đo điện tim hơn 400 người; số thuốc mang theo cấp cho khoảng 2.000 người.



Tuy nhiên, số lượt người đến khám, chữa bệnh và nhận thuốc miễn phí lớn hơn rất nhiều so với tính toán ban đầu. Điển hình trong ngày thứ ba, ngay khi đoàn dừng chân tại một huyện miền núi của tỉnh đã có hơn 1.000 người dân đợi sẵn.



Số lượng bệnh nhân đến khám vượt xa so với dự tính phải huy động sự giúp đỡ của đội ngũ y bác sỹ tỉnh Champasak.



Theo ông Dũng, người dân Lào rất quý mến và tin tưởng các y, bác sỹ Việt Nam. Ngay từ khi mới đặt chân đến tỉnh bạn, đoàn đã nhận được sự đón tiếp nhiệt tình, trọng thị của người dân Lào.



Do bất đồng về ngôn ngữ nên đoàn đã phải huy động gần 20 tình nguyện viên (là người Việt sinh sống, học tập tại Lào) cùng làm việc.



Qua đợt khám chữa bệnh, tỉnh Champasak đề xuất với tỉnh Đồng Nai tạo điều kiện để năm 2012 tỉnh Champasak gửi từ 3-5 y, bác sỹ sang các bệnh viện của tỉnh Đồng Nai học tập về chuyên môn và kinh nghiệm; hỗ trợ trang thiết bị ngành y đồng thời mong muốn tỉnh Đồng Nai thường xuyên cử các chuyên gia y tế sang giúp từ 1-3 tháng.../.



Theo Công Phong (TTXVN/Vietnam+)