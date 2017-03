Khám sức khỏe ở… chợ trời

Từ đầu năm 2012 đến nay, Công an phường Long Bình, Công an TP Biên Hòa và cơ quan an ninh điều tra (Công an tỉnh Đồng Nai) liên tiếp bắt giữ hàng chục đối tượng làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức. Qua đó thu giữ hàng ngàn bằng cấp, chứng chỉ giả các loại.