Khan hiếm bác sĩ hồi sức cấp cứu

Tại các bệnh viện lớn như bệnh viện Chợ Rẫy, bệnh viện cấp cứu Trưng Vương, bệnh viện 115, bệnh viện Nguyễn Tri Phương, Nguyễn Trãi... lực lượng này vẫn thiếu trầm trọng.



TS.BS Đỗ Quốc Huy, phó giám đốc phụ trách cấp cứu bệnh viện cấp cứu Trưng Vương cho biết, hầu hết các bệnh viện phía Nam chưa có bác sĩ hồi sức cấp cứu chính thức. Bệnh viện cấp cứu Trưng Vương là một bệnh viện lớn chuyên về cấp cứu, nhưng vẫn thiếu so với mức quy định của Nhà nước.



Bệnh viện Chợ Rẫy cũng thiếu khoảng 20% bác sĩ hồi sức cấp cứu so với số giường bệnh hiện có. Tình trạng này ở các bệnh viện quận/huyện càng trầm trọng hơn. Nhiều bệnh viện quận/huyện vẫn chưa có bác sĩ chuyên khoa hồi sức cấp cứu.Giải thích về sự khan hiếm này, lãnh đạo các bệnh viện đều cho rằng phần lớn các bác sĩ không muốn về khoa cấp cứu làm việc, vì cường độ làm việc nhiều, căng thẳng, vất vả nhưng lương thấp.



TS.BS Nguyễn Trường Sơn, giám đốc bệnh viện Chợ Rẫy TP.HCM cho biết, lực lượng bác sĩ gây mê đã ít, không được phát triển nhưng vẫn phải phân chia dàn trải do số lượng bệnh viện tư ngày một tăng lên. Do đó, các bệnh viện vẫn phải tiếp nhận bác sĩ về tự đào tạo chuyên ngành gây mê cấp cứu, hồi sức cho bệnh viện.



Theo BS Huy, năm 2011 là năm đầu tiên trường đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch đào tạo 30 bác sĩ chuyên khoa sơ bộ về hồi sức cấp cứu.



Theo Hoàng Nhung (SGTT.VN)