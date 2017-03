Kháng bệnh hiểm: Đừng “hết pin” giờ sáng

Theo các nhà nghiên cứu về dinh dưỡng ở đại học y Paris, bữa ăn sáng sở dĩ tối cần thiết cho sức kháng bệnh là vì: cơ thể có nhu cầu phục hồi rất cao sau khi thức dậy vì đã tiêu dùng hầu hết năng lượng lẫn chất kiến tạo để tổng hợp kháng thế, huyết cầu … trong lúc gia chủ đang ngủ; cơ thể cần nguồn dưỡng chất dự trữ rất cao để gia chủ đừng hết pin đột ngột trong giờ làm việc buổi sáng.

Đó là lý do tại sao người không ăn sáng, nhất là khi chỉ uống cà-phê, dễ bị tụt đường huyết, hạ canxi, tụt huyết áp, chóng mặt, đau đầu, mất khả năng tập trung … trước khi đến giờ nghỉ trưa!

Đi xa hơn nữa, chuyên gia ở thủ đô của nước Pháp, sau khi so sánh và đánh giá tác dụng dinh dưỡng của nhiều kiểu ăn sáng, từ cách bánh mì trứng chiên của cư dân ở phương Tây Phương bước qua dim sum của Trung Quốc, đã quả quyết là bữa điểm tâm với món có nước là hình thức thích hợp nhất để đánh thức sức đề kháng khi chào ngày mới. Phở, bún bò, bánh canh… của người Việt vì thế bất chiến tự nhiên thành, khỏi cần nhọc công nhưng lọt ngay vào vòng chung kết.



Tuy vây, nếu phân tích cách ăn sáng của người Việt Nam vẫn có vài nhược điểm. Đó là: nhiều người không thói có quen uống sữa mà không ngờ là cơ thể rất cần một số khoáng tố để trấn an hệ thần kinh như canxi, để tăng cường sức kháng bệnh như kẽm, để tế bào đừng thiếu dưỡng khí như sắt …; phần lớn ít dùng trái cây như món tráng miệng cho bữa điểm tâm vì chưa biết là cơ thể rất cần một số sinh tố để cơ thể sẳn sàng vào cuộc như B6, B3, C …



Uống thêm chai sữa trái cây trong bữa ăn sáng để trợ vốn cho sức khỏe. Có khó lắm không?



Theo Bác sĩ Lương Lễ Hoàng (VNN)