Khẳng định lai lịch “cô gái biến thành bà lão”

Chị Nguyễn Thị Phượng sinh ngày 2-1-1985 tại thị trấn Giồng Trôm, đăng ký thường trú tại ấp 6, thị trấn Giồng Trôm, được Công an tỉnh Bến Tre cấp giấy CMND ngày 3-10-2000. Từ nhỏ chị Phượng đã mồ côi mẹ, cha đi lấy vợ khác. Chị Phượng sống chung với bà ngoại (đã mất). Năm 2006, chị Phượng lập gia đình và về quê chồng ở huyện Mỏ Cày Bắc sinh sống.



Tại đây chị bị dị ứng, sưng mặt hơn một năm và bị già đi. Vì mặc cảm nên chị cùng chồng lên huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước sinh sống. Đến cuối tháng 9-2011, vợ chồng chị Phượng trở về Giồng Trôm giỗ bà ngoại và đi khám bệnh tại phòng khám Tâm An ở thành phố Bến Tre.



Từ các bài viết của báo chí, chị Phượng đã được nhiều mạnh thường quân giúp đỡ, được bác sĩ khám bệnh và chuẩn bị bước vào đợt điều trị tại TP.HCM.



* Ngày 5-10, Bệnh viện Đại học Y dược TP.HCM cho biết báo Công An TP.HCM đã chính thức liên hệ với ban giám đốc bệnh viện trao đổi về việc điều trị bệnh cho chị Nguyễn Thị Phượng (26 tuổi, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre).



Ban giám đốc bệnh viện đã thống nhất giao nhiệm vụ trực tiếp điều trị cho chị Phượng là bác sĩ Hoàng Văn Minh - trưởng phòng khám da liễu của bệnh viện. Bác sĩ Minh cũng là người quan tâm đặc biệt đến tình trạng bệnh lý của chị Phượng và tận tình cùng PV về Bến Tre để khám bệnh cho chị chiều 4-10. Theo đó, bệnh viện sẽ làm các xét nghiệm chuyên sâu để có chẩn đoán xác định và kế hoạch điều trị cho chị Phượng.



Dự kiến trong một hai ngày tới chị Phượng sẽ đến TP.HCM điều trị.



Theo L.TH.H. - V.TR.(TTO)