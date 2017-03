Khi cơ thể dư đồng

Trẻ dư đồng trong cơ thể vẫn sinh hoạt bình thường nếu được điều trị đúng - Ảnh do gia đình cung cấp



Nếu không được điều trị sớm, nguy cơ tử vong cao.Chưa hết buồn với kết quả con gái đầu mắc bệnh Wilson (bệnh dư chất đồng trong cơ thể) thì chỉ hai tuần sau con gái út của chị P.T.T.Đ., 42 tuổi, Q.Tân Bình, TP.HCM cũng được bác sĩ chẩn đoán mắc bệnh rất hiếm gặp này.



Có tính di truyền



Hơn hai năm trước, hai con gái chị Đ. đều mắc bệnh viêm gan không rõ nguyên nhân. Chị đưa con đến nhiều bệnh viện tại TP.HCM điều trị nhưng không bớt bệnh. Do không được chẩn đoán và điều trị đúng, con gái lớn của chị Đ. bị phù khắp người, ngực, bụng to, xơ gan, không đi lại được. Lúc này gia đình chị mới đưa bé đến điều trị tại Bệnh viện Nhi Đồng 1.



Các bác sĩ đã cho bé làm các xét nghiệm và chẩn đoán bé mắc bệnh Wilson. Bệnh này có tính di truyền nên em gái bệnh nhi cũng được bác sĩ khuyên làm xét nghiệm. Hiện hai chị em được theo dõi, tái khám định kỳ tại khoa tiêu hóa Bệnh viện Nhi Đồng 1. Ngoài việc uống thuốc hằng ngày, tuân thủ chế độ ăn kiêng, các em vẫn sinh hoạt, phát triển như những trẻ em bình thường khác. Cô chị đã học xong lớp 5 và là thủ khoa của trường, năm nào cũng là học sinh giỏi.



Bác sĩ Hoàng Lê Phúc, trưởng khoa tiêu hóa Bệnh viện Nhi Đồng 1, cho biết Wilson là bệnh dư chất đồng trong cơ thể. Bình thường, khi chất đồng trong thức ăn vào cơ thể sẽ để lại một lượng rất ít cho một số hoạt động chuyển hóa cần thiết, lượng còn lại sẽ được thải theo đường mật ra ngoài.



Do cơ thể bị rối loạn đột biến gen nên ở người mắc bệnh Wilson, lượng đồng vào cơ thể không thải ra được mà đọng hết trong cơ thể. Chất đồng tích tụ dần gây nhiễm độc những cơ quan mà nó lắng đọng như gan, não, mắt, thận, tim, máu, khớp...