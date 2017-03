Phép khí công bổ dưỡng tâm khí sẽ thanh lọc trọc khí, thanh lọc tâm khí, dưỡng thận, làm cho tâm an trụ, khí vận trường thọ và trí tuệ. Muốn cho tâm an trụ thì tâm khí phải đủ, thận khí sẽ vượng dẫn đến quân bình thủy hỏa âm dương. Khiến tâm thân an lạc.

Khí công trị liệu: Đầu tiên dùng lưỡi đảo xung quanh vùng miệng nhiều vòng. Tiếp tục, nâng cằm: Khi thở ra người bệnh dướn thân và nâng cằm, khi hít vào người bệnh thả lỏng để kéo dãn cột sống nhiều lần. Sau đó, gõ 2 hàm răng vào nhau hàng trăm lần. Trong quá trình luyện công, nếu nội dịch tiết ra khoang miệng sẽ nuốt xuống khoang bụng dưới để nhuần dưỡng phủ tạng.

Bổ dưỡng tâm phế: Người bệnh ngồi trên ghế, 2 tay đặt chồng lên nhau trên vế đùi. Khi hít vào ngửa mặt lên trời và phình bụng, khi thở ra cúi dần về phía trước và thả lỏng lồng ngực. Thực hiện 12 hơi thở.



Ngoài luyện tập khí công, người bệnh phải biết buông xả phiền muộn, có như vậy mới tâm bình khí hòa. Vì tâm an khí vận, tâm đắc khí cường, tâm bất khí hãm, tâm hạ khí tan nên làm đúng thì tâm lực mạnh dần, quân bình âm dương, trung hòa tâm thận.

Theo BS.VS Nguyễn Văn Thắng - Chưởng môn phái Thăng Long võ đạo(Bee)