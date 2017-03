Khi nàng… phì phèo

Từ năm 1987, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã thống nhất, chọn ngày 31/5 hàng năm làm Ngày Thế giới không hút thuốc lá. Theo số liệu của tổ chức này, thuốc lá giết chết một nửa số người sử dụng nó. Một nửa số này chết ở lứa tuổi trung niên. Trung bình một ngày trên thế giới có 10.000 người chết do sử dụng thuốc lá, tương đương với 10 máy bay loại lớn chở khách bị tai nạn mỗi ngày. Những hình ảnh dưới đây có thể không quá hiếm gặp: Trong quán bar hay vũ trường, một cô gái ăn mặc “cởi mở” rít thuốc và vô tư nhả khói bên ly rượu mạnh rồi thoải mái cợt nhả, lắc lư theo tiếng nhạc. Tỷ lệ người hút thuốc lá tại Việt Nam đang đứng hàng cao nhất châu Á, nam giới chiếm 50% và nữ giới chiếm 3,4%. Trong đó, có tới 26% thanh thiếu niên có độ tuổi từ 15-24 hút thuốc lá. Nếu không có biện pháp can thiệp kịp thời, 10% dân số Việt Nam nghĩa là vào khoảng tám triệu người Việt Nam sẽ chết sớm do hút thuốc lá. Cũng theo ước tính của Tổ chức Y tế Thế giới, tới năm 2020 số người Việt Nam chết do sử dụng thuốc lá sẽ nhiều hơn số người chết do HIV/AIDS, lao, tai nạn giao thông và tự tử cộng lại! Trong quán cà phê, một cô gái “sành điệu” từ đầu tóc, quần áo đến giày dép có khi không thực sự hút thuốc mà chỉ nhả khói cho… giống mọi người, rồi sẵn sàng gác chân lên bàn một cách sành điệu không kém. Trong quán nhậu bình dân lúc nửa đêm, một cô gái sau khi nốc tì tì hết ly này đến ly khác lại rít thuốc và nhả khói rồi bất chợt buông những “lời nói có cánh”. Đôi khi ở ngoài đường, nhất là vào buổi tối, có những cô gái chân dài ngồi trên xe tay ga đời mới, miệng ngậm loại thuốc lá đắt tiền sẵn sàng phả khói. Các cô gái ấy có quyền tự do thể hiện mình, theo cách mà họ cho là sành điệu nhất, phù hợp với bản thân họ nhất, vậy mà vẫn bị nhìn bằng cặp mắt thiếu thiện cảm, coi họ như là những “thành phần xa lạ” và đang đứng ở “góc tối” của xã hội. Phải khẳng định rằng, hút thuốc lá là một thói quen chứ không phải là hành vi đạo đức. Không thể xem người hút thuốc (kể cả nữ giới) là người thiếu đứng đắn, có lối sống không lành mạnh, dù rằng trên thực tế có không ít phụ nữ hút thuốc (nhất là các cô gái trẻ) ít nhiều có những hành vi mà nhiều người nghi ngờ là không chính đáng, không trong sạch… Nếu đã xem nam nữ bình đẳng thì cũng không nên đánh giá không tốt những người phụ nữ “làm bạn” với thuốc lá. Tuy nhiên, hút thuốc lá là một thói quen có hại cho sức khỏe. Với hàng ngàn chất độc hại, thuốc lá có thể gây tổn thương nghiêm trọng cho nhiều bộ phận trong cơ thể. Không chỉ thế, với thiên chức làm mẹ - đặc biệt là nuôi dưỡng bào thai và cho con bú, những phụ nữ hút thuốc có khả năng gây ra những hậu quả nghiêm trọng về thể chất, trí thông minh và sức khỏe của đứa trẻ. Dĩ nhiên, một người hút thuốc có thể buộc nhiều người khác hút thuốc thụ động thì cả nam và nữ đều gây ra ảnh hưởng như nhau đến sức khỏe người khác, không thể vì thành kiến mà phê phán phụ nữ hơn nam giới. Không chỉ vậy, nghiện thuốc lá có thể dẫn đến nghiện một số chất kích thích nguy hại khác, như cần sa, bồ đà, thuốc lắc, heroin… Hậu quả của việc nghiện những chất độc hại này ở nữ giới nghiêm trọng hơn nhiều so với nam giới. Về mặt sinh học, thể trạng của phụ nữ nói chung là “dễ vỡ” hơn nam giới nên tác hại sẽ trầm trọng hơn. Về mặt tâm lý, sự nghiện chất kích thích sẽ tạo cho các cô gái phụ thuộc nặng nề vào người khác (để có người “bao”) và rất khó cai nghiện. Về mặt xã hội, các cô gái trẻ bị nghiện có thể không tự chủ về tình dục, dễ bị xâm hại, lạm dụng, từ đó ảnh hưởng đến sức khỏe bản thân và có thể cho ra đời những đứa trẻ “không như mong muốn”. Và, dĩ nhiên, để thỏa mãn cơn nghiện, các cô gái cũng sẵn sàng phạm pháp. Cần nói thêm rằng, dù chưa có số liệu chính xác, nhưng tỷ lệ phụ nữ nghiện thuốc dẫn đến nghiện các chất ma túy nhiều hơn hẳn so với nam giới ở hoàn cảnh tương tự. Vì vậy, khi cầm điếu thuốc hãy nghĩ đến mình trước, sau đó nghĩ đến những người xung quanh và đặc biệt là con của mình. Đừng vì để “sành điệu”, để “bằng chị bằng em”, để “giống mọi người”… mà chọn thuốc lá làm bạn. Và, có thể bạn không quan tâm người ta nghĩ gì khi bạn rít thuốc, nhưng sự phán xét của dư luận đối với người hút thuốc đôi khi gây khó khăn cho bạn trong cuộc sống. Vì vậy, hãy tỉnh táo, cẩn trọng khi nghĩ đến thuốc lá!

Theo DT/ PN