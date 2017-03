Khó kiểm soát rau quả trong thành phố

150 cơ sở sản xuất, sơ chế đóng gói, kinh doanh rau; 1.000 vựa kinh doanh rau quả tại ba chợ đầu mối.

Một hộ trồng dưa leo ở huyện Củ Chi (TP.HCM) chuẩn bị đưa hàng vào chợ. Ảnh: TRẦN NGỌC

Theo ông Tiến, rau quả được phân loại và sơ chế hằng ngày tại các chợ đầu mối nên rất khó truy tìm nguồn gốc khi có ngộ độc xảy ra. Hơn nữa, vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm tại các chợ không đảm bảo, ít nhiều ảnh hưởng đến chất lượng rau quả trong quá trình phân loại và sơ chế. “Bên cạnh đó, thực trạng sản xuất manh mún, nhỏ lẻ còn phổ biến và nhận thức vệ sinh an toàn thực phẩm của nông dân chưa cao… cũng là nguyên nhân khiến rau quả chưa thật sự an toàn” - ông Tiến cho biết thêm.

TRẦN NGỌC