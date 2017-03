Khổ với “tháng ăn chơi”...

Nguy cơ từ rượu Để phòng chống ngộ độc thực phẩm mùa lễ hội, ông Lâm Quốc Hùng cho biết ngay sau Tết Nguyên đán Quý Tỵ, Cục An toàn thực phẩm sẽ có văn bản gửi các địa phương về tăng cường phòng chống ngộ độc thực phẩm. Theo ông Hùng, dịp tết năm nay số người ngộ độc rượu không nhiều bằng các năm trước, nhưng trong những ngày tết riêng tại Trung tâm chống độc Bệnh viện Bạch Mai đã có hai trường hợp tử vong do ngộ độc rượu nặng, chưa kể trên 200 trường hợp tử vong do tai nạn giao thông trong những ngày tết cũng có một phần không nhỏ liên quan đến rượu.