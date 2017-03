Khoa sản không có bác sĩ sản khoa

Những vụ việc đau lòng



Vừa qua, dư luận lùm xùm trước việc sản phụ Ngô Thị Hồng Thu (sinh năm 1982, ngụ xã Tân Thới Nhì, huyện Hóc Môn, TP.HCM) tử vong trong khi sinh tại bệnh viện đa khoa Hóc Môn, thai nhi cũng tử vong do ngạt trong tử cung trong khi mẹ bị “thuyên tắc ối”. Nếu đúng là thuyên tắc ối thì đây là trường hợp hiếm gặp và khó xử lý, nhưng theo hội đồng y khoa của sở Y tế, nếu mổ nhanh vẫn có thể cứu được em bé, tỷ lệ trẻ sơ sinh sống sót là 79%.

Trong khi đó, các bác sĩ bệnh viện đa khoa Hóc Môn nói chỉ mới biết bệnh trên lý thuyết chứ chưa có kinh nghiệm xử lý. Đến nay, gia đình bệnh nhân không hài lòng với kết luận trên và tiếp tục gửi đơn lên bộ Y tế.Trước đó, chị Nguyễn Thị Vương Khánh cũng gửi đơn lên sở Y tế kiện bệnh viện quận Bình Thạnh, vì đã khám và tầm soát thai nhi cho chị trong suốt thời gian mang thai nhưng không phát hiện dị tật và không có bất cứ cảnh báo nào về nguy cơ dị tật trong tầm soát bệnh Down.

Đến khi sinh, chị Khánh mới tá hoả trước kết quả xét nghiệm của bệnh viện Từ Dũ: “Bé bị mắc hội chứng Down. Biểu hiện cụ thể là có nhiễm sắc 47, thừa một nhiễm sắc thể số 21”. Sản phụ Huỳnh Thị Yến Nhi (22 tuổi) ngụ tại Châu Đốc (An Giang) làm công nhân tại một khu chế xuất TP.HCM, kể lại cuộc vượt cạn đau đớn của mình tại một bệnh viện tuyến quận: vợ chồng đều là công nhân trong khu chế xuất, do sợ lên bệnh viện Từ Dũ đẻ sẽ tốn kém nên chị quyết định chọn bệnh viện quận để đẻ. Ngày 2.5 vừa qua, chị Nhi nhập viện vì đau bụng, vỡ nước ối, chạy ra kêu bác sĩ thì bị mắng rằng “chưa đẻ thì kêu gì nhiều”. Ngày 3.5, chị Nhi vẫn đau bụng và cố rặn nhưng em bé không ra. Gia đình xin chuyển viện, bác sĩ không cho chuyển. Nằm rặn không được, bác sĩ bắt chị đứng dạng chân ra rặn và lót một tờ giấy báo dưới chân, cũng không thành công. Bác sĩ tiếp tục yêu cầu chị ngồi chồm hổm rặn, bé vẫn không ra. Kiệt sức, gia đình quyết liệt đòi chuyển viện và được cấp cứu tại bệnh viện Từ Dũ khi tim thai yếu phải thở oxy. 15 phút sau khi nhập viện, được sự trợ giúp của các bác sĩ bệnh viện Từ Dũ, chị đã sinh thường một bé gái nặng 2,8kg, nhưng da bé bị khô và nhiều vết thương trầy xước trên đầu.H.N