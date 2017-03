Khoai lang rẻ mà bổ

Thời bao cấp, cả nước phải ăn cơm độn với bo bo, khoai lang, khoai mì… Bây giờ, cuộc sống khá giả thì người ta không cần đến khoai lang nữa. Nhưng đừng phụ cái món ăn dân dã này khi khoai lang chính là nguồn dinh dưỡng rất đáng quý cho cơ thể.

Thực phẩm toàn cầu

Khoai lang là một loại thực phẩm được cho là lâu đời nhất của nhân loại, được sử dụng từ thời tiền sử và là loại thực phẩm được mệnh danh là “đông gặp tây” (east meets west). Khoai lang được tiêu thụ ở bất kỳ nền văn hóa nào. Trên thế giới có khoảng 400 loại khoai lang khác nhau. Dù là loại nào khoai lang cũng chứa thành phần dinh dưỡng vô cùng giá trị cho sức khỏe.

Khoai lang chứa rất nhiều vitamin A và vitamin C, cả 2 đều là những chất rất cần thiết cho cơ thể. Khoai lang cũng chứa một hàm lượng cao vitamin B6, sắt, kali, kẽm, chất xơ, manganese, đồng... Với những thành phần dinh dưỡng này, khoai lang được xem là một ứng viên tiềm năng trong việc phòng ngừa và điều trị một số căn bệnh thoái hóa.

“Bình định” gốc tự do

Gốc tự do là những loại hóa chất có thể gây tổn hại cho tế bào cơ thể. Những nghiên cứu mới đã khám phá ra rằng có những loại protein trong khoai lang có khả năng chống ôxy hóa (antioxidant) rất cao. Những protein này chứa khoảng 1/3 lượng chất chống ôxy hóa quan trọng nhất có trong cơ thể là glutathione. Ngoài ra, khoai lang còn chứa rất nhiều chất chống ôxy hóa khác vốn được xem là có thể ngăn ngừa các bệnh tim mạch, thậm chí ung thư.

Nhờ chứa một hàm lượng cao vitamin A và vitamin C, khoai lang có thể ngăn ngừa sự tổn thương tế bào, chống lại những gốc tự do trong cơ thể. Sự hình thành các gốc tự do được xem là nguyên nhân dẫn đến các bệnh như xơ cứng mạch máu, tiểu đường, tim mạch, ung thư...

Ăn khoai lang cũng có thể giúp ngăn ngừa sự viêm phổi. Những hóa chất trong khói thuốc làm giảm nguồn vitamin A của cơ thể và gây ra những căn bệnh về phổi. Bằng cách bổ sung lại vitamin A, cơ thể có thể hạn chế những rủi ro này.

Khoai lang cũng là nguồn thực phẩm có tác dụng bảo vệ hệ tiêu hóa, phòng ngừa bệnh trĩ vì có chứa rất nhiều chất xơ. Do chứa nhiều vitamin C và khoáng chất, khoai lang cũng là một loại thức ăn cho những người làm việc chân tay nặng nhọc hay những người đang luyện tập thể hình.

Bạn của bệnh nhân tiểu đường

Những nghiên cứu trên thú vật cho thấy có sự liên hệ giữa việc tiêu thụ khoai lang và tình trạng ổn định nồng độ đường huyết. Một trong những nguyên nhân là do khoai lang có chứa nhiều carotenoics. Nhiều nghiên cứu cho thấy carotenoids có chức năng điều hòa đường huyết. Khoai lang còn có khả năng làm giảm sự kháng insulin. Insulin rất cần thiết cho cơ thể để “mở khóa” tế bào, cho phép đường từ máu đi vào tế bào. Kháng insulin nghĩa là khi tế bào không đáp ứng với insulin, không cho phép đường huyết đi vào tế bào một cách tự nhiên để nuôi dưỡng tế bào.

Nguồn chất xơ phong phú có trong khoai lang cũng có tác dụng tốt cho bệnh nhân tiểu đường vì chất xơ có tác dụng làm giảm nồng độ đường huyết bằng cách làm giảm tốc độ của thực phẩm bị biến chuyển thành glucose để được hấp thu vào máu. Hơn nũa, do trong thành phần có nhiều phức carbohydrates nên khoai lang có thể giúp kiểm soát trọng lượng cơ thể.

Vậy thì chúng ta - những người quan tâm đến sức khỏe - hãy ngưng lại vài ngày rượu thịt, hãy nhấm nháp khoai lang để hưởng được những lợi ích cho sức khỏe, cũng là cách giúp cho nhà nông tiêu thụ được khoai lang đang có giá quá rẻ như hiện nay…

Theo Dược sĩ Nguyễn Bá Huy Cường (Người lao động)