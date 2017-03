Khoảng 100 người tử vong mỗi năm do chó dại cắn

Thông tin được đưa ra tại hội nghị Tăng cường công tác phòng, chống bệnh dại tại các tỉnh trọng điểm phía Bắc do Bộ Y tế, Bộ NN&PTNT, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và Tổ chức Nông lương Thế giới (FAO) tổ chức sáng 24-5 tại tỉnh Phú Thọ. Theo Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, từ năm 2007 đến nay, cả nước ghi nhận gần 600 người tử vong vì bệnh dại và gần 400.000 trường hợp bị chó cắn phải tiêm phòng dại. Miền Bắc có số người chết do bệnh dại nhiều nhất (chiếm 72% số ca trên cả nước). 90% số ca bệnh dại xảy ra tại vùng nông thôn và gần một nửa trong số đó là trẻ em dưới 15 tuổi.

Bệnh dại lây trực tiếp từ mèo hoặc chó dại sang người thông qua vết cắn. Bệnh dại hoàn toàn có thể phòng tránh được nếu vật nuôi được tiêm phòng dại. Người bị chó, mèo nghi dại cắn thì phải tiêm phòng kịp thời và đầy đủ.

Tuy nhiên, theo Cục Thú y, việc quản lý theo dõi đàn chó trong khu dân cư còn lỏng lẻo, tỉ lệ tiêm phòng vaccine dại cho đàn chó rất thấp, chỉ đạt khoảng 60%.

H.HÀ