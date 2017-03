Không cần kiêng cữ khắt khe

Bên cạnh các triệu chứng khó chịu như đau bụng dai dẳng, sốt về chiều, đầy hơi khiến biếng ăn..., vấn đề nghiêm trọng hơn nhiều là tình trạng suy nhược, sụt cân, thiếu máu, rối loạn nước và chất điện giải do tiêu chảy kéo dài. Bên cạnh đó cũng không kém phần quan trọng là phản ứng của thuốc kháng viêm, nhất là thuốc có chứa corticosteroid.

Chế độ dinh dưỡng của người bị viêm đại tràng mãn vì thế cần được chú trọng vào mục tiêu nâng đỡ tổng trạng bằng cách cung cấp nước và chất điện giải (chủ yếu là kalium vì đây là khoáng tố dễ bị thất thoát do tiêu chảy); chất đạm (để cơ thể vừa tái tạo niêm mạc đường ruột vừa tổng hợp kháng thể); hoạt chất sinh học (nhằm hỗ trợ tác dụng kháng viêm của thuốc đặc hiệu đồng thời trấn an khung ruột, nhằm tránh tình trạng co thắt thái quá).

Bệnh nhân do đó cần uống nhiều nước (2,5 – 3 lít/ngày, chia ra 6-8 lần trong ngày, đặc biệt là ly nước lớn 300 ml vào buổi sáng sớm, lúc bụng đói, nếu được nước khoáng loại có nhiều muối natri càng hay); ưu tiên cho thịt “trắng” như thịt gia cầm hay tốt hơn nữa là thịt “giả” như đậu hũ (vì vừa dồi dào chất đạm vừa là nguồn cung ứng chất vôi cần thiết cho chức năng chống dị ứng của tuyến thượng thận); tối thiểu 3 lần trong tuần có món trứng luộc hay cá biển (để cung cấp sinh tố D, nhân tố có tác dụng kháng viêm trong bệnh đường ruột); thay sữa tươi bằng sữa chua (vì sữa tươi thường gây tiêu chảy. Khéo hơn nữa nếu ăn thường xuyên 3 món sữa chua + chuối + khoai lang ta trên bàn ăn để bổ sung kalium và sinh tố B6); ăn vặt nhiều lần trong ngày với trái cây (để cơ thể được liên tục tiếp tế sinh tố C vì thiếu C thì các vết loét li ti trên niêm mạc ruột khó lành. Đừng quên trái ổi vì vừa có sinh tố C vừa cung cấp chất chát làm êm dịu đường ruột); nếu thích rượu thuốc thì dùng rượu quế, rượu thì là hay rượu sa nhân sau mỗi bữa ăn nhưng nên nhớ chỉ một ly nhỏ.

Ngoài ra, người bệnh cũng đừng quên giảm tối đa thực phẩm công nghệ vì nhiều chất phụ gia là nguyên nhân gây dị ứng trên khung ruột già; tránh các loại nước uống dạng cốm hòa tan hay sủi bọt cũng như các loại thuốc có sorbitol hay manitol trong thành phần vì dễ gây tiêu chảy; cữ tuyệt đối món ăn nào đã gây dị ứng ngoài da trước đó.

Một trong những sai lầm thường gặp của người bị viêm đại tràng mãn là chế độ ăn uống kiêng cữ quá khắt khe. Người bị bệnh đường ruột không nên vì quá sợ tiêu chảy rồi tự gây suy dinh dưỡng. Chỉ cần loại bỏ món ăn nào không dung nạp và mặt khác, tìm cách đa dạng hóa khẩu phần là đủ.