Không có việc bệnh nhân bị phẫu thuật lấy nội tạng

Theo bác sĩ Phước, bệnh nhân B. có tiền căn bị cao huyết áp nhưng điều trị không đầy đủ, trước khi nhập bệnh viện Đại học Y dược TP.HCM khoảng 7 tháng, bệnh nhân bị ngã chấn thương ở đầu, sau một thời gian thì có dấu hiệu ù tai, mắt đỏ và mờ dần. Bệnh nhân đi chữa trị ở một số bệnh viện chuyên khoa mắt nhưng do chưa xác định đúng nguyên nhân nên điều trị mà bệnh không thuyên giảm. Sau đó, bệnh nhân chuyển đến Bệnh viện Đại học Y Dược để được điều trị. Tại đây, các bác sĩ xác định bệnh nhân bị rò động mạch cảnh trái xoan 2 sau chấn thương, dẫn đến xung huyết ở mắt, vùng mắt có tiếng thổi do máu đi qua bất thường. Cách điều trị tốt nhất là can thiệp bằng thủ thuật để bít lỗ rò bằng bóng, ngăn những biến chứng của lỗ rò.

Ngày 17-5, bệnh nhân được các bác sĩ bệnh viện tiến hành thủ thuật, việc thủ thuật thuận lợi và thành công. Tuy nhiên, sau thủ thuật khoảng 1 giờ bệnh nhân bị tụt huyết áp, choáng, dọa ngưng tim, nên được cấp cứu và hồi sức. Trong quá trình hồi sức, các bác sĩ phát hiện bụng bệnh nhân trướng. Qua siêu âm, chẩn đoán phát hiện có dịch trong ổ bụng nên đã chọc thăm dò, phát hiện dịch là máu nên chỉ định mổ cấp cứu để cầm máu trong ổ bụng. Khi mổ phát hiện một phần gan bệnh nhân bị rách gây chảy máu nên đã khâu cầm máu. Tuy nhiên, tình trạng biến chứng của bệnh nhân rất nặng và đã tử vong. Do đó, vết mổ ở bụng là do khâu lại phần gan bị rách chứ không có việc phẫu thuật để lấy nội tạng bệnh nhân.

Do đó, đây là trường hợp tử vong không may do xảy ra biến chứng khi thủ thuật vùng động mạch cảnh. Các bác sĩ đã giải thích rõ cho gia đình bệnh nhân. Gia đình bệnh nhân cũng hoàn toàn không có thắc mắc, khiếu nại gì.

Theo TTXVN