Không nên cho trẻ ăn cháo dinh dưỡng kéo dài

BS Nguyễn Thị Ngọc Diệp, Giám đốc Trung tâm Dinh dưỡng TP.HCM, cho rằng cháo chỉ có thể gọi là dinh dưỡng khi đảm bảo cung cấp đủ năng lượng, đủ các chất dinh dưỡng phù hợp với tình trạng sức khỏe, giới tính, lứa tuổi, mức độ hoạt động thể lực của người sử dụng. “Cháo dinh dưỡng có thể dùng cho trẻ em, người già, người bệnh vì mềm, dễ tiêu hóa. Nhưng bất cứ loại cháo nào cũng phải đủ năng lượng và bốn nhóm chất dinh dưỡng (bột đường, đạm, béo, vitamin - khoáng chất) mới đảm bảo sức khỏe” - BS Diệp lưu ý.

Theo BS Diệp, các cơ sở y tế ghi nhận không ít trường hợp nhiều bậc phụ huynh đã nuôi trẻ hoàn toàn bằng các loại cháo mua sẵn bên ngoài không rõ nguồn gốc, không đảm bảo chất lượng trong thời gian dài khiến trẻ rơi vào tình trạng suy dinh dưỡng. “Khi trẻ đã ba tuổi thì nên cho ăn cơm. Ăn cháo kéo dài sẽ ảnh hưởng sự phát triển răng, xương hàm mặt và tăng trưởng” - BS Diệp khuyến cáo.

Người tiêu dùng an tâm hơn khi cháo dinh dưỡng được chế biến sạch sẽ, đảm bảo chất lượng. Ảnh: TRẦN NGỌC

Đối với người bị tiểu đường nhưng vẫn ăn uống bình thường, BS Diệp khuyên không nên chọn cháo làm món ăn chính hằng ngày vì cháo là thực phẩm giàu bột đường, hấp thụ nhanh so với cơm nên dễ tăng đường huyết sau khi ăn.

Là nhà sản xuất, bà Nguyễn Thị Thu, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Sản xuất Thực phẩm Anh Kim, cho biết thực phẩm nói chung đã là nguồn cung cấp dinh dưỡng. Tuy nhiên, tùy vào nguyên liệu, cách chế biến cũng như bảo quản, thực phẩm sẽ có mức độ cung cấp dinh dưỡng khác nhau.

Theo bà Thu, cháo dinh dưỡng nên ăn nóng là tốt nhất. Trong trường hợp chưa thể dùng nóng thì nên bảo quản lạnh. “Vì cháo là thực phẩm ăn liền nên tốt nhất hãy sử dụng trong vòng 24 giờ theo khuyến cáo chung của ngành y tế” - bà Thu trả lời bạn đọc.

Một bạn đọc đặt câu hỏi: “Thực trạng vệ sinh an toàn thực phẩm (VSATTP) đối với cháo dinh dưỡng đang kinh doanh ở TP.HCM có đảm bảo không? Hiện bao nhiêu doanh nghiệp sản xuất cháo dinh dưỡng?”. Ông Huỳnh Lê Thái Hòa, Chi cục trưởng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm TP.HCM, trả lời: “Qua khảo sát của Viện Vệ sinh y tế công cộng TP.HCM (Bộ Y tế), tỉ lệ cháo dinh dưỡng không đạt quá cao khi có đến 26/30 mẫu không thương hiệu, chế biến từ những hộ nhỏ lẻ, bị nhiễm khuẩn. Do vậy người tiêu dùng thận trọng khi mua cháo dinh dưỡng”.

Ông Hòa còn cho biết TP.HCM hiện chỉ có khoảng ba, bốn thương hiệu cháo dinh dưỡng được công bố tiêu chuẩn chất lượng VSATTP (không tính sản phẩm cháo công nghiệp). “Về mặt quản lý, nếu phát hiện doanh nghiệp sản xuất sản phẩm không an toàn, ngoài xử lý theo quy định, tên các doanh nghiệp này sẽ thông tin trên báo, đài để khuyến cáo người tiêu dùng” - ông Hòa nhấn mạnh.

TRẦN NGỌC