Không nên "yêu" ngày mưa gió sấm sét

Để có một cuộc sống hạnh phúc và đời sống tình dục an toàn, thoải mái và có thể tránh những tai nạn phòng the đáng tiếc dễ xảy ra, các cặp vợ chồng cần lưu ý một số điều kiêng kỵ chốn phòng the.

Sách Tố Nữ kinh có ghi lại 6 điều không nên giao hợp như sau: Thứ nhất: Không được giao hợp vào ngày đầu tháng, giữa tháng và cuối tháng âm lịch. Phạm vào cấm kị này, con cái sinh ra sẽ bị thương tổn, còn mình thì "không còn giương lên được". Trong mình lúc đó bị "dục hỏa thiêu trung", nghĩa là hỏa thị dục thiêu đốt tâm can của mình nên nước tiểu phát ra có màu đỏ hay vàng đậm. Nhiều khi mang thêm bệnh di tinh. Tuổi thọ bị giảm. Thứ hai: Khi có sấm sét, mưa gió, đất thảm trời sầu, động đất, tránh không được giao hợp. Giao hợp thì con cái sinh ra sẽ bị câm điếc, mù lòa hay tinh thần suy nhược. Về phương diện tâm lý thì đứa nhỏ sẽ có một tinh thần suy nhược, đa sầu, đa cảm, luôn luôn ủ dột. Thứ ba: Không nên giao hợp khi đã ăn quá no hay khi đương cơn say. Phạm cấm kị này nội tạng bị tổn thương, nước tiểu màu đỏ, mặt tái xanh, lưng đau mỏi, mình mẩy phù thũng, tuổi thọ bị rút xuống rất nhanh. Thứ tư: Không nên giao hợp khi vừa mới đi tiểu xong. Lúc này cơ thể chưa trở về trạng thái bình thường, chưa sẵn sàng để mở ra hoạt động rất phức tạp là giao hoan. Phạm điều cấm kị này thì về sau ăn uống sẽ mất ngon, bụng phình to, tâm thần luôn luôn phiền muộn, nhiều khi lơ đãng như người mất trí. Thứ năm: Tránh giao hợp khi người đã mất sức vì mệt nhọc như: đi bộ, lao động nặng, mệt mỏi chưa phục hồi, trong mình bải hoải. Phạm cấm kị này sẽ bị mắc bệnh suyễn, miệng khô, đường tiêu hóa bị trở ngại, các cơ quan bài tiết gặp những dao động. Thứ sáu: Không nên giao hợp liền khi đương nói chuyện với nữ nhân mà dương cụ nổi lên. Vi phạm điều này thì dương cụ bị thương tổn, nội tạng bị suy, lỗ tai không còn thính, tinh thần bất an, ho suyễn. Nhắc lại, 6 điều cấm kị này quan trọng đến nỗi nếu phạm phải thì sinh bệnh, chỉ có thần dược mới chữa khỏi mà thôi. Nên khám sức khỏe định kỳ hàng năm. Hải Thượng Lãn Ông trong sách Vệ sinh yếu quyết cũng có lời khuyên không nên giao hợp "trong những khi trời đất chấn động như: mưa gió sấm chớp, nắng nóng, giá rét; khi nằm giữa trời, trong đền miếu, trước tượng vị thánh hiền, trước bếp, sau giếng, trong lúc tinh thần hay sức khỏe đang mỏi mệt, hoặc tức giận sợ hãi; khi yếu đau, đi xa, say rượu, ăn no, bệnh vừa mới khỏi, hoặc khi phụ nữ đang hành kinh; những hôm thức khuya hay dậy sớm sẽ phải đi xa, lúc mới đi xa về đang mệt, đều nhất thiết phải kiêng chớ nên giao hợp, giữ gìn được thì tốt". Những lời khuyên của người xưa vẫn là những lời vàng ngọc không nên bỏ qua. Để cuộc sống hạnh phúc và đời sống tình dục an toàn, thoải mái hơn và tránh những tai nạn đáng tiếc xảy ra, cần phải lưu ý các điểm sau đây: Khám sức khỏe định kỳ mỗi năm: Sức khỏe tổng quát, làm một số xét nghiệm thường quy như: công thức máu, nước tiểu, đường huyết, chức năng thận, gan... siêu âm tổng quát, đo điện tim... Lưu ý thuốc men đã được dùng trước đó, vì có vài dược phẩm có thể kéo theo rối loạn cương dương (ED).



Ví dụ thuốc điều trị bệnh tăng huyết áp như loại - blocker, lợi tiểu... Sức khỏe tình dục do tâm lý tình dục xuất phát từ những lo lắng do stress hay từ những quan hệ cá nhân bất ổn khác hoặc do bệnh lý tình dục thực thể. Chuyện phòng the: Phòng ngủ là một "kiệt tác nghệ thuật", là nơi nghỉ ngơi nên phải là nơi đẹp nhất, hấp dẫn nhất, thoáng nhất và sang trọng nhất, đó là không gian đầy vẻ lãng mạn, vô cùng kín đáo, là một khu vực cấm, một cõi riêng chỉ dành riêng cho hai người. Phòng ngủ là nơi nên gạt bỏ tất cả mọi sự rắc rối của cuộc sống, dành tối đa cho sự thư giãn hạnh phúc. Lúc nào cho việc ân ái? Vợ chồng nên cùng chọn thời điểm thích hợp cho "chuyện ấy", một chút rượu có thể tăng thêm phần hưng phấn nhưng ăn quá no hay nhiều rượu là thảm họa cho những người lớn tuổi hay mắc bệnh tim mạch. Nên đánh răng, đại tiểu tiện và tắm bằng nước ấm trước đó 30 phút. Tránh tối đa nhiễm lạnh hay quá nóng bức trong lúc hoạt động tình dục.



Phải có thời gian tiền giao hợp ít nhất 20 phút. Sau khi xuất tinh không nên ra khỏi giường ít nhất cũng 20 phút nhằm tránh bị sốc do thay đổi nhiệt độ giữa phòng ngủ và nhà vệ sinh, nhất là phòng ngủ cách xa nhà vệ sinh. Không nên tắm hay làm vệ sinh sinh dục ngay sau khi giao hợp. Theo Bs Hồ Đắc Duy (Sức khỏe đời sống)