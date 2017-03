Không phát hiện dư lượng thuốc trừ sâu trong cua đồng

Gần đây rộ lên thông tin người dân tại các tỉnh miền Trung sử dụng thuốc trừ sâu đánh bắt cua đồng rồi sau đó đem bán tại Hà Nội khiến người tiêu dùng lo lắng.

Chi cục An toàn Vệ sinh thực phẩm TP Hà Nội đã lấy mẫu cua đồng tại các chợ trên địa bàn TP gửi về Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm Quốc gia để xét nghiệm và có kết quả như trên.

Cùng ngày, Cục An toàn thực phẩm cũng khẳng định trong mì tôm không thể có đỉa. Theo Cục, mì tôm trải qua công đoạn hấp chín ở nhiệt độ 100 độ C và chiên trong dầu 150 độ C. Sau đó phải qua hệ thống quạt để làm nguội. Mì tôm là sản phẩm đã được chiên khô, là môi trường mà đỉa và các vi sinh vật không thể phát triển được. Mì tôm cũng được đóng gói trong bao bì kín, đảm bảo an toàn thực phẩm.

Trước đó, người tiêu dùng hết sức hoang mang khi có thông tin cho rằng trong mì tôm có đỉa.

H.HÀ - T.NGỌC