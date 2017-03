Không phát hiện hạt trân châu có chất gây suy thận

(PL)- Ngày 3-6, TS Lê Mạnh Hùng, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế), thông tin kết quả xét nghiệm do Viện Kiểm nghiệm An toàn vệ sinh thực phẩm thực hiện cho thấy:

6/6 mẫu hạt trân châu có nguồn gốc từ Đài Loan trên địa bàn TP Hà Nội không phát hiện acid maleic (chất có khả năng gây suy thận, không được sử dụng trong thực phẩm). Kết quả xét nghiệm còn cho thấy 13/13 mẫu trà sữa trân châu trên địa bàn TP Hà Nội có hàm lượng acid benzoic dưới mức giới hạn quy định của Bộ Y tế và cũng không phát hiện acid maleic. Trước đó, Cơ quan Quản lý thực phẩm và thuốc Đài Loan cũng như Cơ quan Lương thực thực phẩm và thú y Singapore cảnh báo hạt trân châu của Đài Loan có chứa acid maleic. T.NGỌC