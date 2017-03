Không thể lễ Phật vì tê tay

Theo BS NGUYỄN HUY TOÀN (TTO)



Mặt rầu rĩ, bà than rằng mấy ngày nay bà muốn đi chùa cầu an nhưng không thể lễ Phật, vì mỗi lần chắp tay niệm Phật là hai bàn tay bà tê như kim châm chích vào đầu ngón tay.Qua thăm khám, chúng tôi cho bà làm nghiệm pháp chắp tay như đang lễ Phật, quả nhiên chỉ sau 5-7 giây là cảm giác tê tay tăng lên làm bà không thể tiếp tục giữ được ở tư thế đó. Nghi ngờ bà bị hội chứng ống cổ tay, chúng tôi cho bà đi đo điện cơ, kết quả đúng như dự kiến, bà bị mắc hội chứng ống cổ tay hai bên mức độ nặng.Hội chứng ống cổ tay (carpal tunnel syndrome) được chẩn đoán chủ yếu dựa vào lâm sàng, với các yếu tố nguy cơ như bệnh đái tháo đường, viêm khớp dạng thấp, suy thận giai đoạn cuối chạy thận nhân tạo... Nguyên nhân là do khi đi qua ống cổ tay, thần kinh giữa bị chèn ép gây thiếu máu nuôi, dẫn đến tê đầu các ngón tay do thần kinh này chi phối (điển hình là ngón ba).Để lâu ngày bệnh tiến triển nặng hơn dẫn đến teo cơ vùng ngón cái ở mặt lòng bàn tay làm ảnh hưởng đến các hoạt động của bệnh nhân. Bệnh biểu hiện bằng triệu chứng chính là tê các ngón tay, chủ yếu về đêm, cảm giác đau như châm chích làm người bệnh mất ngủ. Cảm giác tê có thể giảm khi bệnh nhân thay đổi tư thế cánh tay, hoặc xoa bóp hai bàn tay.Một vài bệnh nhân cũng cảm thấy dễ chịu hơn khi ngâm tay vào nước lạnh. Triệu chứng có thể xuất hiện vào ban ngày khi người bệnh lái xe, may vá, đọc sách hoặc như trường hợp bệnh nhân X. ở trên, tê xuất hiện khi làm động tác chắp tay.Khi được chẩn đoán, việc điều trị cũng có nhiều cách khác nhau tùy vào giai đoạn của bệnh. Nếu bệnh còn ở giai đoạn sớm, biểu hiện nhẹ, người bệnh chỉ cần uống thuốc, kê cao tay khi ngủ, tránh các động tác gập hoặc duỗi cổ tay quá mức gây tê thêm.Bệnh nặng hơn, các bác sĩ có thể tiêm corticoid vào dây chằng ngang cổ tay, làm giảm viêm có thể đạt được lui bệnh. Tuy nhiên tiêm corticoid cũng có nhiều biến chứng, đáng sợ nhất là biến chứng nhiễm trùng, đặc biệt với những người bị đái tháo đường. Nếu các phương pháp trên không hiệu quả, các bác sĩ sẽ thực hiện tiểu phẫu làm rộng ống cổ tay, giải phóng chèn ép lên thần kinh giữa.