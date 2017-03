Không uống hơn 3 ly cà phê/ngày

Theo BS MAI VĂN BÔN ( Mayo Clinic Proceedings, TTO)

Nghiên cứu mới này đã phân tích 43.727 người tham gia suốt 17 năm, trong thời gian khảo sát có 2.512 trường hợp tử vong. 32% trường hợp tử vong này do bệnh tim mạch. Kết quả như sau: đánh giá chung không phân biệt lứa tuổi, người đàn ông nào uống nhiều hơn 28 ly cà phê mỗi tuần gia tăng nguy cơ tử vong 21% so với người không uống cà phê. Tuy nhiên, những ai dưới 55 tuổi uống cà phê nhiều như trên sẽ có nguy cơ tử vong tăng cao hơn 56% ở nam giới và 113% ở nữ giới so với người không uống. Một ly cà phê được định lượng là 240ml.Theo tác giả, nếu bạn quá thích uống cà phê, chỉ nên dừng lại mức độ tối đa ba ly một ngày.