Kiểm điểm rõ trách nhiệm vụ ba trẻ tử vong sau tiêm

Chăm sóc trẻ sơ sinh. (Ảnh: Dương Ngọc/TTXVN)

Theo đó, trong khi chờ các cơ quan chức năng liên quan điều tra làm rõ nguyên nhân các trường hợp phản ứng sau tiêm chủng nêu trên, Bộ Y tế đề nghị Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị chỉ đạo Sở Y tế tạm đình chỉ công tác đối với các cá nhân trực tiếp, gián tiếp có sai sót trong việc thực hiện tiêm chủng tại Bệnh viện Đa khoa huyện Hướng Hóa; chỉ đạo và phối hợp với các đơn vị có liên quan khẩn trương kiểm điểm làm rõ trách nhiệm đối với các đơn vị, cá nhân vi phạm. Sau khi có kết quả điều tra cuối cùng của cơ quan công an sẽ xem xét và xử lý nghiêm minh.



Đồng thời, Bộ Y tế yêu cầu Sở Y tế tỉnh Quảng Trị tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát các đơn vị có thực hiện chức năng tiêm chủng trên địa bàn; chỉ đạo đơn vị truyền thông tăng cường công tác truyền thông để tránh gây hoang mang cho người dân và các cán bộ y tế đang phục vụ trong lĩnh vực phòng bệnh, khám chữa bệnh cho nhân dân.



Lãnh đạo Bộ Y tế cho biết việc liên tiếp xảy ra 3 ca tử vong sau khi tiêm phòng vắcxin viêm gan B tại Bệnh viện đa khoa Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị là vụ việc hết sức đau xót và bất thường. Với tinh thần trách nhiệm cao nhất, lãnh đạo Bộ Y tế đã khẩn trương triển khai các biện pháp và mời các cơ quan chức năng vào cuộc sớm tìm ra nguyên nhân.



Ngay sau khi xảy ra sự việc đau lòng trên, Bộ trưởng Bộ Y tế đã cử đoàn cán bộ bao gồm các nhà khoa học, các chuyên gia hàng đầu về tiêm chủng tới Quảng Trị vào ngày 21/7 vừa qua để phối hợp với Sở Y tế, cơ quan cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Quảng Trị và các đơn vị liên quan điều tra về dịch tễ học, lâm sàng, quy trình tiêm chủng nhằm xác định nguyên nhân sự cố này.



Ngày 22/7 vừa qua, Hội đồng tư vấn chuyên môn đánh giá tai biến trong quá trình sử dụng vắcxin, sinh phẩm y tế tỉnh Quảng Trị và kết luận sơ bộ nguyên nhân tử vong do sốc phản vệ chưa rõ nguyên nhân.



Biên bản làm việc của Đoàn công tác và địa phương đã chỉ rõ một số sai sót trong quá trình thực hiện tiêm chủng như bảo quản vắcxin chưa đúng quy định, để vắcxin cùng với sinh phẩm khác, không ghi chép quản lý vắcxin hằng ngày, không lưu vỏ, lọ theo quy định, không triển khai tiêm vắcxin tại phòng tiêm…/.